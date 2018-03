Le pagelle del Milan - Suso imprendibile, Bonaventura sottotono

Risultato finale: Milan-ChievoVerona 3-2.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Donnarumma G. 6 - Oltre ai due gol subiti, non compie moltissime parate. Quando il pallone arriva dalle sue parti è sempre attento.

Borini 5.5 - L’atteggiamento è sempre propositivo, ma compie un errore sul gol di Stepinski. Si vede che non è il suo ruolo. (Dal 60’ Silva 7 - Ancora un gol decisivo, che regala altri tre punti).

Bonucci 5.5 - Qualche sbavatura nei momenti concitati del match, spesso viene messo in difficoltà dalle giocate del Chievo.

Zapata 6 - Sui palloni alti non viene mai superato, gioca in anticipo e non concede molti spazi agli avversari.

Rodríguez 5.5 - Nel momento positivo del Chievo va un po’ in confusione, per il resto del match non brilla moltissimo.

Kessié 5 - Partita dai due volti da parte dell’ivoriano, che sul recupero palla è il migliore. Ma alcune scelte sono incomprensibile, per non parlare del rigore sbagliato.

Biglia 6 - Gestisce meglio il possesso del pallone, detta molto bene i tempi e quando serve sradica la sfera dai piedi degli avversari.

Bonaventura 5.5 - Sottotono rispetto le ultime uscite, non si vede molto negli inserimenti. Bene in fase difensiva.

Suso 6.5 - Praticamente imprendibile sulla destra, i suoi cross sono pericolosissimi. Jaroszyński non lo prende mai.

Cutrone 7 - Si muove molto bene, anche se ha poche occasioni. Poi, come al solito, attira la palla come se fosse un magnete. (Dall’83’ Musacchio s.v.).

Çalhanoğlu 7 - Oltre al gol gioca una bellissima partita. Non si ferma mai, riesce sempre a creare problemi quando si accentra.