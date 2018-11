Le pagelle del Napoli - Ancelotti azzecca i cambi. Hysaj distratto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ospina 6 - Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Kouamé, è attento nelle altre occasioni in cui viene chiamato in causa.

Hysaj 5,5 - Ha sulla coscienza il gol di Kouamé: perde l'ivoriano sul secondo palo, lasciandolo colpire indisturbato a due passi dalla porta. (Dall'81' Malcuit -).

Albiol 6 - In difficoltà sulla velocità e sulla mobilità dei due attaccanti ospiti. Provoca l'autogol decisivo di Biraschi.

Koulibaly 6,5 - Un paio di chiusure per i fotografi su Piatek, la solita roccia in difesa.

Mario Rui 6,5 - Soffre la velocità di Romulo, che gli va via in più di un'occasione. Spinge con buona frequenza e pennella la punizione vincente. Nella ripresa, con il campo pesante, sale in cattedra.

Callejon 5,5 - Lo spagnolo non riesce a dare pericolosità all'attacco dei partenopei, sbagliando alcune scelte decisive di passaggio.

Allan 6 - Solito grande lavoro in fase di interdizione, meno lucido e preciso del solito quando deve impostare.

Hamsik 5,5 - Sbaglia tanti passaggi, anche elementari, e fa fatica a chiudere sulle ripartenze dei liguri.

Zielinski 5 - Sbaglia tanti appoggi, non riesce a dare qualità alla manovra. Ancelotti lo cambia all'intervallo. (Dal 46' Fabian Ruiz 7 - Cambio azzeccato di Ancelotti. Lo spagnolo ripaga la fiducia e segna il gol del pareggio, dando ottime indicazioni al suo tecnico. Ormai è un elemento indispensabile).

Insigne 6,5 - Colpisce un palo clamoroso al 12', che avrebbe potuto cambiare il corso del match. Tutte le azioni offensive del Napoli passano dai suoi piedi, è l'uomo più in forma e punto di riferimento.

Milik 5 - Spesso avulso dalla manovra, non ha molte occasioni per rendersi pericoloso. L'unica conclusione, a botta sicura, viene salvata da una parata bellissima di Radu. Il cambio all'intervallo sa di bocciatura. (Dal 46' Mertens 6,5 - Prova subito a dare la scossa incitando i compagni. Sfiora subito il gol, è sempre nel vivo del gioco e serve l'assist vincente a Fabian Ruiz).