Le pagelle del Napoli - Insigne, che partita! Bene la mediana Hamsik-Rog

Risultato finale: Torino-Napoli 1-3

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospina 6- Non è chiamato a compiere grossi interventi. Non può nulla sul perfetto rigore trasformato da Belotti.

Hysaj 6.5 - Tiene a bada Ola Aina con relativa facilità. Anche quando Mazzarri inverte gli esterni fa il suo lavoro, neutralizzando un Berenguer che sull'altra corsia s'era rivelato molto più pericoloso.

Raul Albiol 6 - Poche disattenzioni e tanti duelli vinti. Gara positiva per il difensore spagnolo.

Koulibaly 6.5 - Il giallo rimediato nel primo tempo non ha influito su una gara che l'ha visto ancora una volta protagonista in positivo: fa a sportellate con Zaza e Belotti portando quasi sempre a casa il risultato.

Luperto 6 - Una ingenuità a inizio ripresa in un debutto in Serie A dal primo minuto sostanzialmente positivo. Dopo una manciata di secondi, da un suo cross, nasce la rete dello 0-1. Suo il fallo a inizio ripresa su Berenguer che ha permesso a Belotti di accorciare dal dischetto. Si riscatta pochi minuti dopo: al 67esimo è lui a ribattere la conclusione a botta sicura di Zaza. Dal 75esimo Maksimovic 6 - Si disimpegna bene nel quarto d'ora finale, nonostante i fischi dei suoi ex tifosi.

Callejon 6.5 - Vince il duello con Ola Aina, accorto in fase di non possesso e puntuale quando il Napoli riparte. Nella ripresa sfiora il gol, colpisce il palo nell'azione che ha permesso a Insigne di realizzare la personale doppietta.

Hamsik 7 - In un Napoli che ha il merito di pressare alto fin dai primi minuti si muove con ordine e armonia. Il gioco in verticale è quello che premia maggiormente le sue caratteristiche e quando si muove senza palla lo fa sempre con lucidità. Nella ripresa arretra di qualche metro, e gestisce bene la posizione di play.

Rog 6.5 - Ancelotti lo preferisce ad Allan e fa bene: il brasiliano a Belgrado è apparso stanco, il croato a Torino ha fatto un lavoro perfetto in entrambe le fasi di gioco. Dal 60esimo Allan 6 - Entra bene in partita e aiuta il Napoli in fase difensiva.

Verdi 7 - La seconda da titolare con la maglia del Napoli è totalmente diversa dalla prima. Questa volta parte dalla sinistra e fin da subito mostra grande feeling con Insigne e Mertens. Proprio al termine di una triangolazione con il belga, l'ex Bologna realizza il suo primo gol in Serie A con la maglia del Napoli. Dal 54esimo Zielinski 6.5 - Ancelotti lo inserisce al momento giusto e dai suoi piedi nasce il terzo gol del Napoli.

Insigne 8 - E' senza dubbio il leader, tecnico e carismatico, di questo Napoli. Realizza due gol, dispensa grandi giocate e ha il merito di scacciare l'incubo della rimonta granata nel momento più delicato della partita.

Mertens 7 - Nella prima mezz'ora dialoga con i tre compagni di reparto nel migliore dei modi. Suo l'assist per la prima rete con la maglia del Napoli di Simone Verdi.