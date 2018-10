Le pagelle del Napoli - Insigne-Mertens sfiorano l'impresa a Parigi

Risultato finale: PSG-Napoli 2-2

Fonte: Dall'inviato a Parigi

© foto di www.imagephotoagency.it

.Ospina 6,5 - Si fa trovare pronto sempre, con le mani oppure con i piedi. Riesce a metterci una pezza sempre, tranne che sulla beffarda deviazione di Rui nella propria porta. Così come non può nulla sulla prodezza di Di Maria.

Maksimovic 7 - Ancelotti lo conferma in difesa e il compito dell'ex Torino non è tra i più semplici. Bene, però, non solo come applicazione alla sfida ma anche quando ha il pallone tra i piedi.

Koulibaly 7 - Mbappé lo supera subito a inizio partita, poi il centrale senegalese prende le misure. Deve a volte usare il fisico per allontanare i pericoli. Importante quando prende palla, alza la testa e prova a uscire dalla propria retroguardia per far salire la squadra.

Albiol 6,5 - Usa la saggezza e l'esperienza accumulata nel corso degli anni per tenere testa all'attacco avversario. Pochissimi errori da parte del centrale spagnolo.

Mario Rui 6,5 - Tanti buoni movimenti, sia in fase offensiva che in quella difensiva, e un tocco su cross di Meunier che ha permesso al PSG di pareggiare nella ripresa. Negli occhi, però, resta anche l'ottimo assist per Mertens che poi colpisce la traversa.

Allan 7,5 - Lotta fin dai primissimi secondi, poco prima del 20' cerca la conclusione a rete rivelatasi velleitaria e oltre la traversa. Il solito cagnaccio, utile a impensierire il trio offensivo parigino e per fermare diverse volte la manovra avversaria.

Fabian 7 - Ha personalità da vendere e lo dimostra, nonostante la giovane età. Bene a centrocampo, è sua la conclusione al 77' che porta poi al secondo gol azzurro.

Hamsik 6,5 - Se ha spazio, mostra le sue qualità. Tocca diversi palloni, ma qualche volta va in difficoltà quando la sfera è tra i piedi degli avversari.

Callejon 7 - Da parte sua ci si aspettava una gara di sacrificio, con numerosi ripiegamenti difensivi, è così è stato. Impegna la retroguardia avversaria in più riprese, solita prestazione positiva dello spagnolo. (Dall'87 Rog sv).

Mertens 7,5 - Prova a illuminare la scena in avvio nelle occasioni in cui il Napoli potrebbe riuscire a colpire. Solo la traversa gli nega il gol al 24', poi al 77' la rivincita: palla all'angolino, Areola battuto e PSG quasi sconfitto. (dall'84 Milik sv - In campo per tenere la squadra alta nei minuti finali, sfiora anche l'incornata vincente).

Insigne 7,5 - E' mancato a Udine, a Parigi conquista la scena col tocco sotto a beffare Areola al 29'. E' il faro del gioco offensivo azzurro, ma Ancelotti è costretto a richiamarlo in panca a inizio ripresa. (dal 54' Zielinski 6,5 - Entra quando il PSG spinge fino a trovare il pari, ha delle buone intuizioni ma non sempre riesce a portarle a termine).