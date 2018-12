Le pagelle del Napoli - Insigne spento, Koulibaly mostruoso e ingenuo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Inter-Napoli 1-0 (91' Lautaro)

Meret 6 - Aiutato dalla traversa sul tiro da centrocampo di Icardi, fa buona guardia sul colpo di testa di Joao Mario. Non può nulla sul colpo finale di Lautaro.

Callejon 6 - Aveva giocato come terzino nella parte finale del match di Cagliari, a Milano Ancelotti gli affida l'intera corsia destra. Almeno fino all'ingresso di Maksimovic, quando poi torna a giocare sulla linea dei centrocampisti. Solita prestazione di sacrificio, trova la risposta di Handanovic al 66' sul suo diagonale.

Albiol 5,5 - Non riesce a fermare Icardi prima dell'intervallo, viene ammonito nella ripresa, rischia il rigore su Keita.

Koulibaly 6 - Il suo intervento sulla linea, su conclusione di Icardi, fa capire il motivo che ha spinto il Napoli a renderlo il difensore più pagato della A. Prestazione da sette in pagella, ma l'applauso a Mazzoleni che gli costa il rosso rappresenta è un'ingenuità che non avrebbe dovuto commettere.

Mario Rui 5,5 - Lotta con Joao Mario, chiudendo i varchi al connazionale nella prima frazione. Ha maggiore libertà nella ripresa, senza però trovare il varco giusto. (dal 78' Ghoulam 5,5 - Perde Lautaro in occasione del gol interista).

Allan 5 - Non vive la miglior serata, in quanto travolto nella prima frazione dalla manovra dell'Inter.

Fabian 5,5 - Ha volontà, gamba e idee. Senza però riuscire a metterle in pratica.

Hamsik 6 - La sua intenzione è quella di tenere palla e lanciare i compagni a rete, purtroppo è costretto ad arrendersi per un problema muscolare. (Dal 24' Maksimovic 6 - Entra e gioca nel ruolo di terzino destro, liberando Callejon che si sposta in posizione più avanzata.

Zielinski 5,5 - Gioca a destra, poi si accentra. Nel finale 'rischia' di segnare il gol vittoria. Poi l'Inter trova il jolly.

Insigne 5 - Trova la risposta di Handanovic al 16', fatica a entrare in partita ma fornisce un buon pallone a Callejon al 66'. Ancelotti lo lascia in campo fino alla fine, con la speranza che Lorenzinho possa trovare il varco giusto. Non è così, anzi, rimedia il rosso poco prima della fine.

Milik 5,5 - Isolato nella prima parte di gara, prova a farsi largo nella ripresa senza successo. Esce a sorpresa, in quanto inizialmente era Insigne a dover lasciare il campo. (dal 70' Mertens 5,5 - Non riesce a dare brio alla manovra azzurra).