Le pagelle del Napoli - Manolas e Di Lorenzo difensori goleador, Insigne crea ma spreca

NAPOLI-TORINO 2-1

(19' Manolas, 82' Di Lorenzo; 90'+1 Edera)

Ospina 6 - Parte subito coinvolto dagli attaccanti avversari, poi ha poco o nulla da fare. Non può molto sul 2-1 di Edera.

Di Lorenzo 7 - Zero apprensioni sulla fascia di competenza, dove Ansaldi non spinge quasi mai, ha tempo e spazio per mettere a ferro e fuoco la corsia mancina del Torino. Vicino al gol del 2-0 su suggerimento di Politano, lo trova pochi minuti dopo grazie all'assist di Mertens.

Manolas 7 - Sblocca la gara con uno stacco imperioso che non lascia possibilità di replica a Sirigu. Il feeling con il compagno qui sotto sembra anche migliore rispetto a quello con Koulibaly: gara precisa e attenta.

Maksimovic 6,5 - Nessuna sbavatura, contiene gli spenti Belotti e Zaza lavorando bene col greco. Adesso è davvero dura toglierlo dal campo.

Hysaj 6 - Considerata la morbidezza generale del Torino, potrebbe spingere anche di più. Non lo fa, ma non commette errori in fase difensiva. Non ha colpe sul 2-1, quando scala per coprire l'uscita del serbo.

Fabian 5,5 - Bene in fase di manovra, senza grossi picchi. Conquista la punizione da cui nasce l'1-0. Qualche incertezza sulla tenuta fisica, ma resta in campo fino alla fine. Edera gli sbuca alle spalle sul 2-1: non benissimo.

Lobotka 6,5 - Non ha paura di prendersi responsabilità e detta i tempi di gioco con la velocità che serve ai suoi compagni. Travolgente l'incursione all'ora di gioco, quando pecca soltanto nella finalizzazione. (Dal 79' Allan s.v.).

Zielinski 6,5 - C'è quando serve, come quando tiene viva la palla da cui arriva il raddoppio azzurro.

Politano 6 - Qualche pausa di troppo, non è ancora al 100% nei movimenti dei compagni. Sale in cattedra poco prima di uscire: manda (quasi) in gol Di Lorenzo e poi rischia di segnarne uno che sarebbe stato molto bello. (Dall'84' Elmas s.v.).

Milik 6 - Tante sponde, una molto bella che Insigne non capitalizza. È poco pericoloso in proprio, se non in avvio, ma non gioca una brutta partita. (Dal 74' Mertens 6,5 - Entra e mette in mezzo l'assist per il raddoppio. Ci voleva lui. Rimandata l'occasione per staccare Hamsik: avrà tempo).

Insigne 6,5 - Suo l'assist per la rete di Manolas. Sue tante altre belle cose viste nel corso della serata al San Paolo. Difetta in fase di finalizzazione: ha almeno due occasioni per siglare il 2-0 e non le riesce a sfruttare.

Gattuso 6,5 - Terza vittoria di fila, conferma sempre più vicina per Ringhio. Il suo Napoli gioca, tiene palla, accelera e rallenta tirando il fiato ma senza mai darlo agli avversari. Legge bene anche i cambi. Tutto bene? Non proprio, perché gli azzurri hanno aspettato un'ora per una partita che non poteva non essere vinta. E nel finale hanno incassato ancora un altro gol.