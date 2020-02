Il Napoli vince ancora e vede la Champions: 2-1 al Torino. Ma il risultato sta stretto a Gattuso

Il Napoli domina, fatica nel finale, vince. 2-1 degli azzurri al San Paolo sul Torino: decidono i gol di Manolas e Di Lorenzo, mentre la rete nel recupero di Edera è tutto quello da cui può ripartire Moreno Longo per il futuro. È un risultato che sta persino stretto alla squadra di Gennaro Gattuso, alla terza vittoria consecutiva in campionato: gara dominata dagli azzurri, che trovano il vantaggio nel primo tempo con lo stacco del difensore greco e aspettano, tanto, troppo per chiudere la contesa. Certo, complice il solito grande Sirigu, unico baluardo di un Toro mai davvero nel vivo del gioco. A segnare il 2-0 ci pensa Di Lorenzo su assist di Mertens, poi il risveglio granata è troppo tardivo per impensierire i campani. Che possono migliorare ancora: giocare così e segnare soltanto due gol, con tante incertezze sotto porta, può costare caro in futuro. Non oggi, perché con questa vittoria il Napoli sale momentaneamente al sesto posto, a -6 dall'Atalanta che però ha due gare in meno, in una classifica davvero difficile da leggere per i tanti rinvii maturati in queste settimane. Il Torino può ripartire dai primi due minuti e dagli ultimi due: troppo poco, terza sconfitta per Longo.

GATTUSO CON POLITANO E LOBOTKA. LONGO SPREGIUDICATO -

Negli azzurri c'è Lobotka, preferito a Demme per dirigere le opzioni nel centrocampo a tre, completato da Fabian e Zielinski. Rispetto al pareggio con il Barcellona, Hysaj terzino sinistro al posto di Mario Rui e Politano in attacco con Milik-Insigne. I granata rispondono col ritorno al 3-5-2, che prevede la coppia pesante Zaza-Belotti lì davanti. In difesa torna Izzo: con lui ci sono Nkoulou e Bremer, preferito a Lyanco. Prima da titolare nel 2020 per Baselli in mediana, con Lukic e Rincon.

AVVIO SUPER: DOPPIA OCCASIONE TORO -

L'attacco pesante è un segnale, le prime due occasioni del match sono di marca Torino. Ma non arrivano dalle punte: prima Lukic, poi soprattutto De Silvestri mettono in ansia la difesa azzurra nei primissimi minuti. Dopo l'apnea iniziale, i campani alzano la testa: al 9' è Milik a impegnare Sirigu con un bolide di sinistro da fuori dopo una bella combinazione con Fabian. L'estremo difensore del Toro risponde presente.

MANOLAS SBLOCCA LA GARA -

Dopo il buon avvio dei granata, il Napoli prende campo e fiducia. Al 18' Fabian conquista punizione sulla destra: batte Insigne, un cross teso perfetto per la testa di Manolas. Che stacca, più alto di tutti e più lesto di Bremer: girata aerea e Sirigu battuto. Terzo gol in campionato per l'ellenico ex Roma, 1-0 per il Napoli. Che dopo cinque minuti potrebbe anche raddoppiare: Ansaldi sbaglia il retropassaggio e apre un'autostrada per Insigne. A tu per tu con Sirigu, il capitano azzurro si fa ipnotizzare e opta per la telefonata: gol divorato.

AZZURRI VICINI AL 2-0, GLI OSPITI FATICANO -

Trovato il vantaggio e sfiorato il raddoppio, la squadra di Gattuso continua a cercare il 2-0. Ci ancora una volta vicinissima con Insigne alla mezz'ora: acrobazia complicata su una sponda aerea di Milik, botta da due passi e Sirigu che con grande reattività alza oltre la traversa. Minuti di apprensione per la squadra ospite, che fatica non poco a superare la linea di metà campo e continua a farlo fino all'intervallo.

1-0 AL 45': AL NAPOLI STA ANCHE STRETTO -

A fine primo tempo, l'unico rammarico per i padroni di casa è che il vantaggio sia addirittura striminzito. Tantissimo Napoli, praticamente nulla del Torino nella prima frazione di gara. Qualche timore per Fabian, che esce un minuto prima di tutti per un dolore ala caviglia: lo spagnolo rientrerà comunque a inizio secondo tempo.

AL RITMO DELLA POLKA -

La ripresa inizia sulla stessa falsariga del primo tempo: giocano solo gli azzurri, che però non riescono a siglare il raddoppio. Ci vanno vicini i polacci Milik e Zielinski poco prima dell'ora del gioco: l'ariete murato, il centrocampista sbaglia di poco. Poi Lobotka cerca l'azione personale senza fortuna: il Napoli è un coltello nel burro del Toro, che in qualche modo resta in partita.

SQUILLI DA POLITANO -

In una partita con qualche pausa di troppo, dal 73' al 75' si vede due volte Politano. Prima manda in porta Di Lorenzo, fermato dal solito Sirigu. Poi l'ex Inter cerca una magia: lancio lungo, il portiere del Toro sbaglia l'uscita e da posizione molto defilata Politano può cercare il tocco morbido col sinistro. Tiro di poco fuori, il Napoli non capitalizza l'enorme differenza a livello di costruzione di gioco rispetto all'avversario di serata.

SI RIVEDONO ZAZA E BELOTTI -

Se i padroni di casa non chiudono la partita, il Torino prova a riaprirla. Prima Zaza tenta una ambiziosa rovesciata: palla fuori, e non di poco. Qualche minuto e si vede anche Belotti: solito errore azzurro nella costruzione dal basso, il Gallo ringrazia e cerca la botta dalla distanza. Nulla di fatto, il Torino non punge il Napoli neanche quando questo lascia qualche spazio.

ENTRA MERTENS, DI LORENZO SEGNA IL RADDOPPIO -

Il tanto agognato 2-0 arriva a otto minuti dal 90'. Su intuizione di Dries Mertens, subentrato da poco a Milik: cross da sinistra "alla Insigne", sul palo opposto sbuca Di Lorenzo, già in precedenza vicino al raddoppio. Dimenticato da Rincon e da tutta la difesa del Torino, questa volta il laterale ex Empoli non sbaglia e da due passi fredda Sirigu. Qualche protesta per un presunto fuorigioco, che però non c'è: doppio vantaggio meritato per gli uomini di Gattuso.

EDERA ACCORCIA -

Gol della bandiera dei granata nel finale. L'azione nasce da Belotti, Ansaldi arriva sul fondo a sinistra e crossa. Sul secondo palo c'è Edera, che approfitta della dormita collettiva degli azzurri e trova il gol del 2-1 a recupero appena iniziato. Un po' troppo tardi, ma almeno Longo avrà qualcosa da cui ripartire.

Il tabellino

NAPOLI-TORINO 2-1

(19' Manolas, 82' Di Lorenzo; 90'+1 Edera)

Ammoniti: 90'+3 Allan nel Napoli. 36' Rincon, 40' Zaza, 90'+2 Ansaldi nel Torino.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian, Lobotka (79' Allan), Zielinski; Politano, Milik (74' Mertens), Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon (83' Edera), Lukic, Baselli (66' Meité), Ansaldi; Belotti, Zaza (83' Verdi). Allenatore: Moreno Longo.