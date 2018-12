Le pagelle del Napoli - Rui in costante difficoltà. Fabian Ruiz troppo timido

Fonte: Dal nostro inviato a Liverpool, Raimondo De Magistris

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Liverpool-Napoli 1-0

Ospina 6.5 - Viene preso in controtempo da Salah in occasione del gol che decide il match. Nella ripresa sono i suoi interventi a tenere a galla gli azzurri.

Maksimovic 6 - Sulla sua corsia il Liverpool costruisce molto meno per 60 minuti rispetto a quella opposta. Poi gli azzurri sono costretti a rischiare, il difensore serbo ad alzare il suo baricentro, e quindi anche Mané viene fuori. Ma la sua prestazione resta comunque positiva.

Raul Albiol 6.5- Il migliore tra le fila azzurre. Non sbaglia nulla su Firmino, è sempre attento e riesce a tenere alta la linea. Nella ripresa prova anche a rendersi pericoloso in fase offensiva, ma il suo colpo di testa finisce tra le braccia di Alisson.

Koulibaly 6 - Si lascia sfilare da Salah in occasione del gol, ma non sono sue le principali responsabilità. Per il resto, è autore della solita prestazione di grande solidità.

Mario Rui 4.5 - Soffre tantissimo un Salah in forma straripante, e non riesce in alcun modo a porre un argine. Lo scarso supporto di Fabian non giustifica una prestazione insufficiente, una gara in cui non è passata inosservata l'ingenuità commessa poco dopo la mezz'ora che ha permesso a Salah di sbloccare la partita. Dal 70esimo Ghoulam 6 - Prova a dare la scossa, entra bene in partita ma si spegne presto.

Callejon 5.5 - Corre tanto ma non incide. A poco più di dieci dalla fine, ha sul destro una buona occasione ma conferma lo scarso feeling che in questa stagione sta diventando fattore sempre più determinante.

Allan 6 - Contro un Liverpool in grado di tenere ritmi altissimi per tutto il match anche il brasiliano è andato in difficoltà. Ha fatto la sua partita, ma stasera fare la differenza era davvero complicato.

Hamsik 5 - Tanti, troppi errori in fase di impostazione. Più utile in fase di non possesso, ma il capitano dovrebbe fare la differenza quando è il Napoli a giostrare il pallone. E stasera non l'ha fatta.

Fabian Ruiz 5 - Schiacciato dalla pressione del match, soffre Alexander-Arnold e non riesce ad aiutare Mario Rui nella marcatura di Salah. In fase offensiva, in almeno due circostanze, ha la possibilità di calciare verso la porta avversaria, ma temporeggia troppo. Dal 62esimo Zielinski 5.5 - Non riesce nella mezzora a disposizione a creare occasioni pericolose.

Mertens 5.5 - Fuori dalla partita, probabilmente condizionato dal duro fallo di Van Dijk dopo 13 minuti Dal 67esimo Milik 5.5 - Il suo ingresso non dà all'attacco del Napoli maggiore pericolosità.

Insigne 5.5 - Ha vita durissima. Ci prova, fa l'elastico tra centrocampo e attacco. Ma questa sera oltrepassare la difesa dei reds era impresa quasi impossibile.