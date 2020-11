Le pagelle del Napoli - Testa e mani di Osimhen, il migliore è Lozano. Mertens in difficoltà

Risultato finale: Bologna - Napoli 0-1

23' Osimhen

Ospina 6,5 - Poco lavoro per lui, un tiro di Barrow lo desta dal torpore ma gli fa poco più che il solletico. All'86° deve svegliarsi davvero, mettendoci la faccia a tu per tu con Orsolini: riflesso decisivo.

Di Lorenzo 6 - Si fa sentire supportando la manovra in ambedue le fasi di gioco. Rischia qualcosa ad inizio ripresa con un tocco sospetto in area, giudicato però regolare.

Manolas 6,5 - Copre al meglio la profondità, come sa fare: vince una gran quantità di duelli con gli attaccanti di casa e difficilmente si vede superato. Autoritario.

Koulibaly 7 - Solito muro difensivo, troneggia con potenza nella retroguardia: magnifico un intervento su Orsolini nel primo tempo. Avrebbe pure segnato, ma il VAR gli ha tolto la gioia.

Hysaj 6,5 - L'albanese valorizza una prova fin lì non proprio indimenticabile, anche a causa della collocazione tattica e dell'interpretazione, con un salvataggio super nel finale.

Fabian Ruiz 6 - Gestisce i tempi del possesso napoletano, congelandolo anche quando necessario. Forse un po' troppo, nella ripresa: aveva offerto fin lì qualche imbucata discreta.

Bakayoko 6 - Si occupa prevalentemente del lavoro sporco, contribuendo però anche alle trame di possesso della sua squadra nel corso della ripresa. Ampiamente sufficiente.

Lozano 7 - Senza possibilità di appello il migliore in campo: non confeziona soltanto l'assist per l'incornata di Osimhen, ma vince anche sistematicamente gli uno contro uno.

(dal 76' Politano s.v.)

Mertens 5 - Un paio di tentativi verso la porta di Skorupski, ma non è preciso. Non solo è in difficoltà nel vedere bene la porta: riesce a legare poco il gioco offensivo del Napoli.

(dal 76' Zielinski s.v.)

Insigne 6 - Ci prova in tutti i modi ad arrivare al gol, ma risulta essere sempre impreciso. Nella ripresa la ricerca del gol diventa ossessione, e non riesce: da lodare comunque per il supporto alla difesa.

(dall'83' Elmas s.v.)

Osimhen 7 - Mette la testa sul pallone offerto da Lozano, e regala così i tre punti al Napoli. Purtroppo per i suoi, mette anche la mano sul corner che porta poi al gol di Koulibaly, e relativo annullamento.

(dall'83' Petagna s.v.)

Allenatore: Gattuso 6,5 - Primo tempo senza storia: il suo Napoli tiene il campo meglio degli avversari per oltre quaranta minuti, concedendo solo nel finale qualche briciolo di reazione al Bologna. La squadra prova spesso ad addormentare i ritmi con un possesso palla ipnotico, pur non rinunciando mai ad attaccare. Mancherebbe giusto il gol del raddoppio, e Koulibaly l'avrebbe trovato salvo scontrarsi con il VAR. Il problema di non chiuderla è ricorrente nel calcio, e anche quest'oggi rischia di portare il suo salato conto alla sua squadra, che però ringrazia Ospina e Hysaj, portando in cascina i tre punti. Il risultato, alla fine, conta.