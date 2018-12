Le pagelle del Parma - Biabiany è un'ombra, Sepe para ciò che può

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Sampdoria 2, Parma 0.

Sepe 6,5 - Attento sui tiri parabili, non può nulla sulle conclusioni ravvicinate di Caprari e Quagliarella.

Iacoponi 6 - Quagliarella lo supera in occasione del bis, ma la pressione della Samp a quel punto era diventata davvero insostenibile.

Bruno Alves 5,5 - Non è al massimo e si vede: immobile sul tap-in di Caprari, in sofferenza nel seguito l'uomo in area.

Bastoni 6 - Difende bene la zona assegnatagli, la sua è una gara senza sbavature di sorta. Prova a farsi vedere anche in fase di impostazione, con alterne fortune.

Gagliolo 5 - Praet lo supera con irrisoria facilità nella ripresa e dalla sua zona arrivano entrambi i gol blucerchiati. Dal 76' Ciciretti 6,5 - Entra bene in partita, ed è già una novità. Il Parma avrà bisogno di lui nelle settimane a venire.

Rigoni 5,5 - Nel primo tempo si fa apprezzare per il lavoro di pressing sulla difesa avversaria, che però sparisce nella ripresa.

Scozzarella 5,5 - Gli manca la precisione nell'ultimo passaggio: per due volte ha la possibilità di mandare in porta il compagno, ma non la sfrutta. Dall'82 Stulac sv.

Barillà 6 - L'ultimo a mollare, si batte come un leone in mezzo al campo e prova anche la conclusione in prima persona.

Biabiany 5 - Nullo in attacco, svagato in difesa: per il francese altra prova sottotono. Il campo non lo aiuta, ma per il Parma dovrebbe essere un punto di forza e invece si fa notare solo per i tanti palloni persi.

Inglese 6 - Sicuramente generoso, altrettanto inoffensivo.

Siligardi 5,5 - Il campo non lo aiuta ma fa troppo poco per meritare la fiducia di D'Aversa, che lo ha preferito a tre compagni. Dal 69' Ceravolo sv.