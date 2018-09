Le pagelle del Parma - Dimarco superlativo, Gagliolo è un muro

Risultato finale: Inter 0, Parma 1.

Sepe 5,5 - Tante indecisioni in apertura, specie in fase di uscita. La difesa lo aiuta a evitare la frittata.

Iacoponi 5,5 - Bloccatissimo sulla fascia, dove Perisic però è spesso pericoloso. D'Aversa gli risparmia l'ultimo quarto d'ora. Dal 76' Sierralta sv.

Alves 6,5 - Annulla Keita, Icardi gli sfugge una volta sola: ha preso le redine della retroguardia, oggi praticamente perfetta.

Gagliolo 7 - Primo tempo di ordinaria amministrazione, leggendario nella ripresa: almeno tre interventi decisivi, di testa le prende tutte.

Gobbi 6 - Inizia male, ma col passare dei minuti acquisisce le giuste distanze e tiene a bada con profitto Candreva. Dal 46' Dimarco 7,5 - E' la sua settimana: il fantastico gol con l'Under 21 è stato l'antipasto, la perla di oggi il giusto coronamento di un ragazzo che ha lottato, e che continua a farlo, per un posto al sole.

Rigoni 5,5 - Due errori in fase di costruzione piuttosto gravi macchiano la sua prova, altrimenti ordinata dal punto di vista tattico.

Stulac 6,5 - Conferma le buone sensazioni avute durante la sfida alla Juve: pericolosissimo dalla distanza, il connazionale Handanovic gli nega la gioia del primo gol in Serie A.

Barillà 6,5 - Gara di grande generosità e concretezza: meno in evidenza rispetto ad altre gare, ma non sciupa mai un pallone.

Di Gaudio 6,5 - Nel primo tempo è il migliore del Parma: con le sue ripartenze palla al piede costringe i nerazzurri a diversi falli in zona pericolosa. Dal 63' Deiola 6 - Tatticamente è preziosissimo: aumenta la fisicità in un momento in cui le energie sembravano a zero.

Inglese 6,5 - Partita di grandissimo sacrificio, pressa la difesa quasi sempre da solo e lotta su ogni pallone alto. Utilissimo sui calci piazzati difensivi con la sua abilità sul gioco aereo.

Gervinho 6,5 - Un paio di accelerate devastanti nel primo tempo, nella ripresa sembra accontentarsi prima dell'ennesimo scatto che ne lascia per terra due. In generale non sembra ancora completamente integrato dentro il gioco di D'Aversa.