Le pagelle del Parma - Gagliolo torna Thor, Cornelius bocca da fuoco

Risultato finale: Parma 2, Roma 0.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sepe 6,5 - Anche oggi firma una parata molto pesante, su Pastore: una certezza per questa squadra.

Darmian 6,5 - Non soffre un Kluivert in ottima vena, anzi lo ferma e riparte, per servire più di un assist invitante ai compagni.

Dermaku 7 - Albania batte Bosnia sul prato del Tardini: Dzeko è inoffensivo. L'albanese cresce di gara in gara, probabilmente oggi firma la sua migliore prova in Serie A.

Iacoponi 6,5 - C'è solo Dzeko davanti e i centrocampisti ripiegano benissimo sulle mezzepunte: il suo compito così risulta sicuramente più agevolato.

Gagliolo 7.5 - Aveva davvero voglia di spaccare il mondo: torna dall'infortunio con una prova sontuosa, impreziosita dall'assist per Sprocati. Difensivamente perfetto, una spina nel fianco quando sale. Dall'83' Alves sv.

Kucka 6,5 - Ottima prima frazione, mentre nella ripresa sembra in riserva già dopo un quarto d'ora. D'Aversa però ha troppo bisogno di lui anche oggi sono novanta in campo.

Scozzarella 6,5 - Se Pastore è a lungo inoffensivo lo si deve alle sue chiusure, puntuali e provvidenziali. Esce per un Parma ancor più difensivo. Dal 71' Barillà sv.

Hernani 6 - Falcia Zaniolo al limite dell'area ma l'arbitro non vede, perde un sanguinoso pallone che per poco non manda in porta la Roma e anche quando gioca la sfera, non è mai convincente. A tempo scaduta si guadagna la pagnotta con la galoppata+assist per Cornelius.

Kulusevski 7 - Prove di campione: svaria su tutto il fronte d'attacco, protegge palla, serve l'assist, va al tiro in prima persona e non la perde mai. La Roma lo tiene fuori dalla gara per una mezz'ora: non basta.

Cornelius 6,5 - Non molto cinico, ma preziosissimo: va a mangiare in testa a Fazio, protegge palla e si gira in area con agilità, ma sbatte due volte su Pau Lopez. Nel finale firma il suo quinto gol con la maglia ducale.

Gervinho 5,5 - Fumoso, seppur molto attivo: sbaglia però un po' troppo quando c'è da tirare, servire il compagno o in generale da scegliere tra le due opzioni. Esce per infortunio, mancava solo lui all'elenco. Dal 44' Sprocati 7 - Voglia di sacrificarsi e tecnica non mancano a questo ragazzo, che si toglie la soddisfazione di segnare alla Roma dopo aver punito la Lazio nello scorso torneo. Con l'infortunio di Gervinho, dovrà dimostrare di valere la maglia da titolare.