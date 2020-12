Le pagelle del Parma - Liverani perde la bussola, quasi tutti nuovi fanno cilecca allo Scida

vedi letture

Finale: Crotone 2, Parma 1.

Sepe 4,5 - Non esente da colpe in occasione del primo gol, assolutamente sorpreso quando Messias gli fa gol in pallonetto dal limite dell'area di rigore.

Busi 5 - Crossa male e difende poco: soffre Reca, lasciato solissimo in occasione del vantaggio pitagorico, e anche in fase di offesa non convince. Dal 46' Iacoponi 6 - Si adatta in un ruolo non suo e anche atleticamente non sembra al massimo: fa quello che può.

Osorio 5 - Diverse imprecisioni per il venezuelano, che dopo aver dato certezze alla squadra in zona difensiva ora sembra in netta flessione. Dall'83' Valenti sv.

Bruno Alves 5 - Lascia girare e calciare Messias in occasione del vantaggio. E il brasiliano non perdona.

Gagliolo 6 - Difensivamente fa il suo, ma quando c'è da accompagnare l'azione la musica cambia.

Kurtic 5,5 - Impreciso, anche per lui bel passo indietro rispetto a quanto visto nelle ultime settimane.

Sohm 4,5 - Peggiore in campo: perde tantissimi palloni e da regista non riesce né a dettare i tempo né a schermare efficacemente la difesa. Dal 46' Brunetta 6,5 - Almeno ci prova: mette in mezzo un pallone interessante, va anche vicino al primo gol in Serie A.

Hernani 5,5 - Non convince nè da mezzala né da regista. Dal 76' Cyprien 5 - Se possibile, fa peggiore dei due compagni che lo hanno preceduto: non è un regista, ma solo Liverani non sembra averlo capito.

Karamoh 5 - Gioca al posto di Gervinho e come quando c'è l'ivoriano il Parma si fonda sui suoi guizzi. Ma a differenza di Gervinho, dà pochissimo alla manovra avanzata.

Inglese 5 - Null'altro che falli nella sua partita: la stagione da incubo dell'attaccante ex Napoli continua sulle note che l'hanno contraddistinta fino ad ora. Dal 60' Cornelius 5,5 - Una simulazione e un tiro innocuo nella sua mezz'ora in campo: anche per lui zero gol in questa stagione.

Kucka 6 - Da attaccante perde lo slancio che lo contraddistingue, nella ripresa gioca animato dalla frustrazione e dopo un giallo prova a caricarsi la squadra sulle spalle: la rete dell'1-2 e l'ultima occasione da gol sono sue.

Liverani 4 - Il suo Parma è totalmente involuto rispetto ad appena una settimana fa, al punto da essere irriconoscibile e le scelte del tecnico appaiono tutte sbagliate col senno di poi. Dalla conferma di Sohm regista fino ai cambi, che non danno nulla (ad eccezione di Brunetta).