Le pagelle del Parma - Siligardi fa pentole e coperchi, Ceravolo si sblocca

Risultato finale: Genoa 1, Parma 3.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sepe 7 - Altra prestazione eccezionale: miracoloso in almeno due occasioni, Piatek lo sorprende dopo 5 minuti ma da lì in poi la porta è chiusa a doppia mandata.

Iacoponi 6 - Gara attenta, senza sbavature e senza nessun tipo di apporto offensivo. D'altra parte ci pensa Siligardi ad affondare dalla sua parte.

Alves 7 - Nessuna sbavatura nonostante i validissimi avversari di fronte, a 38 anni è in grado di fare ampiamente la differenza in Serie A.

Gagliolo 6,5 - Si perde subito Piatek e di questi tempi non è che sia una gran nota di demerito. Si rifà ampiamente nei successivi 80 minuti. Si merita l'azzurro.

Gobbi 6,5 - Tiene bene sulle (rare) avanzate di Pereira, più impegnato nella ripresa, quando il Genoa schiera il tridente "vero".

Rigoni 7 - Segna e non esulta, guadagnandosi gli applausi del Ferraris. Si sacrifica, appoggia sempre la manovra e riapre la sfida. (Dal 77' Deiola sv).

Stulac 7 - Sale in cattedra dopo il pari, annichilendo Sandro: gli manca solo il gol dalla distanza, oggi ci va ancora una volta vicinissimo.

Barillà 7 - Altra prova di spessore, impreziosita dal perfetto assist per il tris di Ceravolo. Sempre più personalità, sempre più qualità.

Siligardi 8 - Assist, gol, più in generale una prestazione superba che continua anche nella ripresa, quando il Parma è costretto a difendersi e perdere tempo.

Ceravolo 7 - Gara indimenticabile per la Bestia: primo gol stagionale, torna a segnare in A dopo 8 anni. Freddissimo sul pallone del tre a uno. (Dal 67' Da Cruz 5 - Altro subentro con poco costrutto per l'olandese, che perde tanti palloni quanto il Parma avrebbe bisogno di altro).

Di Gaudio 5 - Molto mobile, ma al contrario dei compagni, terribilmente fumoso. Ha un paio di occasioni per fare malissimo, le sciupa. (Dal 61' Bastoni 6,5 - Entra per dare man forte ad una difesa in affanno e riesce nella missione).