Le pagelle del Parma - Stulac protegge la difesa e fa partire l'attacco

Risultato finale: Parma 0, Lazio 2.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sepe 6,5 - Totalmente incolpevole sui due gol subiti, ne salva altrettanti nei finali di primo e secondo tempo. E' sempre più un leader di questa squadra.

Iacoponi 6 - Soffre la velocità di Lulic, a cui concede diversi cross nel primo tempo. Quando entra Correa il castello difensivo crociato vacilla e poi crolla.

Bruno Alves 6,5 - La serenità fatta difensore: imposta, anticipa, prova anche una sortita offensiva. Tutto con grande classe e lucidità.

Gagliolo 6 - Sfortunato e ingenuo in occasione del rigore concesso: prima, 80 minuti di perfezione contro il migliore attaccante italiano.

Gobbi 6 - Sbaglia un paio di diagonali e il Parma soffre, ma al suo attivo ha anche un decisivo salvataggio su contropiede di Correa.

Rigoni 6,5 - Bravo in ogni gestione di palla, lancia diversi contropiedi interessanti e gioca con grande acume tattico.

Stulac 7 - Prova eccezionale da schermo davanti alla difesa: cancella Luis Alberto e prova a sbloccarsi in zona gol, ma l'appuntamento è ancora rimandato.

Barillà 6 - Meno preciso del solito: si muove tanto, tocca una infinità di palloni ma sovente gli manca l'ultimo passaggio per gli attaccanti.

Siligardi 5,5 - Giornata no per l'esterno mancino, che non si rende mai pericoloso e perde due palloni sanguinosi nella ripresa dando il la al contropiede laziale. Dal 79' Ciciretti sv.

Inglese 5,5 - Si sacrifica tanto ma quando ha la possibilità di fare male sbaglia. Poco lucido, D'Aversa lo tiene in campo un'ora. Dal 57' Ceravolo 6 - Ci prova, ma la gara si gioca tutta nella metàcampo avversaria

Di Gaudio 5,5 - Tanta corsa ma altrettanti palloni persi nella sua gara: Luiz Felipe lo ferma in gran parte delle occasioni. Dal 68' Biabiany 6 - Non entra in partita, la condizione non è ancora quella che serve per spaccare in due il match.