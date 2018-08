Le pagelle del Parma - Tridente da sogno, per Stulac debutto incolore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sepe 6 - Totalmente incolpevole sui due gol subiti, mostra sicurezza nonostante una difesa ballerina.

Iacoponi 6 - Meno a suo agio rispetto a quando gioca in mezzo, prova anche ad appoggiare la manovra, con risultati mediocri.

Alves 6 - Prova a guidare la difesa, ma quando l'Udinese parte in velocità va in affanno.

Gagliolo 6,5 - Un paio di chiusure magistrali su Lasagna, si destreggia bene sia sulle palle alte che in campo aperto.

Gobbi 6 - Attacca con grande continuità la fascia sinistra, ma spesso e volentieri dimentica di rientrare. Soffre il diverso passo di Machis.

Grassi 5,5 - Inizia la gara bene, anche se la sintonia con Siligardi deve comprensibilmente essere migliorata. Esce dopo aver causato il rigore che risveglia l'Udinese. Dal 66' Rigoni 6 -

Offre più copertura rispetto al compagno, ma arriva subito anche il 2-2.

Stulac 5 - Gara molto opaca: in costruzione è oscurato da Barak, in fase di ripiego si perde Fofana in occasione del 2-2.

Barillà 6,5 - Solita gara di commovente generosità, che viene premiata anche dal gol del momentaneo 2-0.

Siligardi 6,5 - D'Aversa scommette sulla sua qualità e sbanca: l'attaccante scodella palloni vellutati con continuità, entrando anche nell'azione del bis. Dal 79' Biabiany sv.

Inglese 7 - Gol e tante sportellate con cinque allenamenti sulle gambe: difficile chiedere di più, D'Aversa gli risparmia venti minuti. Dal 70' Ceravolo 6 - Non entra in partita, lotta su tanti palloni ma ottiene poco.

Di Gaudio 6,5 - Tante accelerazioni di qualità, anche se la cosa migliore della sua gara è l'assist rasoterra per Inglese. Se cresce sotto porta può diventare devastante.