Le pagelle del PSG - Neymar e Mbappé, per diventare Messi e Cristiano Ronaldo serve di più

PSG-Bayern 0-1 al 90'

Navas 6 Fuori in semifinale, torna e incolla un paio di palloni velenosi nel primo tempo. Nulla può sull'incornata di Coman, dalla gloria madridista piange lacrime amare stavolta.

Kehrer 5 Parte zittendo i critici, fermano la staffetta olimpica con Davies e Coman. Però perde il francesino in occasione dell'1-0, solo nel deserto della difesa parigina, sicché i critici rialzano la cresta.

Thiago Silva 6.5 Contro Lewandowski è scontro d'epica, interpreti che vanno avanti da anni e negli anni. Nel tabellino la vincerà il polacco ma è scontro tosto fin dal primo sospiro di gara.

Kimpembe 5.5 Una splendida chiusura ma la sensazione d'esser sempre precario e d'incertezza davanti agli attaccanti del Bayern Monaco che sfrecciano come in un tracciato di Formula 1.

Bernat 5 Dalla sua c'è Gnabry, sicché non servono muscoli ma solo pattini. Quando Kimmich raddoppia, i suoi lo assistono poco e fatica sette camicie.(dall'80' Kurzawa sv)

Paredes 5.5 Meno elegante e ordinato del solito, dalle sue Thiago scivola e dipinge, lui non ha gli stessi tratti educati e Tuchel mette dentro Verratti per provar la svolta. (dal 65' Verratti 5.5 Torna dall'infortunio ma un lancio a parte, mostra tutti i limiti di una condizione fisica non recuperata. Schiacciato dall'irruenza bavarese)

Marquinhos 6 Capello dice di lui che sembra Desailly e il paragone sembra calzare: solo che davanti ha un tedesco freddo e glaciale come Muller che si accende a intermittenza e non concede sconti.

Herrera 5 Non è il solito normalizzatore. Quella del Bayern è una morsa stretta e complicata da superare e non ci riesce. Pure in fase difensiva è troppo morbido. (dal 72' Draxler 5 Non incide mai nella gara. Sbaglia tocchi facili)

Di Maria 7 Ha l'ispirazione dei poeti, quando ha la palla al piede. I compagni non chiudono la rima o tengono il passo, anche quando balla il tango vicino all'area avversaria. (dall'80 Choupo-Moting sv)

Mbappé 5 Ci sono notti in cui la carta d'identità può essere benzina capace di incendiare gli animi o di bruciare le speranze. L'errore su Neuer nel primo tempo dice che sarà Ronaldo un giorno. Non ancora.

Neymar 5 Arrivà a tutto volume, chiude tra le lacrime. Non riesca ad arrivare, da solo, dove ci sono riusciti tante volte Cristiano Ronaldo e Messi. Sarà sul loro trono ma, come per Mbappé, non è questo il giorno.

Tuchel 5 La formazione è quella che tutti s'aspettavano ma non riesce a trasmettere i suoi il piglio e la voglia che il Bayern ha: sul gol di Coman, Kehrer era da solo, in tre davanti a passeggiare. Stelle e stalle, i cambi sono da rivedere.