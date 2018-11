Le pagelle del Sassuolo - Berardi ispiratissimo, Di Francesco decisivo

Chievo-Sassuolo 0-2 (42' Di Francesco, 94' aut. Giaccherini)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consigli 6 - Sicuro ed efficace, soprattutto nelle uscite. Perché il Chievo non riesce a impegnarlo con una conclusione degna di nota in 90 minuti di gara.

Lirola 6,5 - Ottima prestazione del terzino spagnolo. Diagonali puntuali quando c'è da difendere, massima spinta quando c'è da attaccare. Meritava tutt'altra sorte il bel passaggio in area per Matri nel finale: tiro clamorosamente fuori e posizione di fuorigioco dell'attaccante.

Marlon 6,5 - Netti passi in avanti nel suo processo di ambientamento a Sassuolo. Più sicuro e consapevole delle sue qualità, da applausi un paio di uscite dall'area palla al piede.

Ferrari 6,5 - Solido ed efficace, sfrutta la sua forza aerea per annullare Stepinski. Riuscendoci alla perfezione.

Rogerio 6 - Obi e Depaoli non gli creano troppi grattacapi sulla sua corsia, il terzino brasiliano svolge una prestazione discreta nelle due fasi di gioco.

Sensi 6 - Un motorino instancabile in mezzo al campo. A volte sbaglia passaggi semplici, ma il suo spirito di sacrificio è un esempio per tutti. Nel finale sfiora pure il 2-0 con una conclusione che finisce a lato.

Magnanelli 6,5 - Si nota poco, ma il suo lavoro oscuro è fondamentale. Un autentico punto di riferimento nella zona nevralgica del campo per garantire massima libertà d'espressione al tridente di De Zerbi.

Duncan 6 - Torna in campo dopo cinque partite di assenza a causa di un problema fisico. Tanta quantità e qualche sprazzo di qualità (Dal 62' Magnani 6,5 - Entra in campo per difendere il risultato a favore e dà il suo contributo mettendoci grinta e forza fisica. Vale almeno un punto e mezzo il suo salvataggio sul tiro a botta sicura di Stepinski nel finale) .

Berardi 6,5 - Finalmente ispirato. Dai suoi piedi nascono i principali pericoli per la difesa del Chievo: suo l'assist per 1-0 di Di Francesco, propizia l'autorete di Giaccherini per il 2-0 con un bolide da distanza ravvicinata. Lampi del vero Berardi.

Boateng 6,5 - Da falso nueve funziona eccome. E l'intesa con Di Francesco e Berardi cresce di partita in partita. È proprio lui a inventare per Berardi, prima del passaggio vincente per Di Francesco al 42' (Dal 68' Matri 5,5 - Un'occasione clamorosamente sprecata su passaggio di Lirola davanti alla porta. Il killer instinct dei tempi migliori sembra ormai un ricordo lontano).

Di Francesco 7 - Secondo gol in campionato dopo quello contro l'Empoli. Una rete da centravanti di razza e assai importante nell'economia della partita, visto che consente ai neroverdi di tornare alla vittoria dopo soli due punti nelle ultime quattro uscite (Dal 79' Locatelli 6 - Entra molto bene in partita, ridando lucidità al centrocampo del Sassuolo in un finale concitatissimo).