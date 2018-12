Le pagelle del Sassuolo - Duncan inarrestabile. Berardi, ripresa da favola

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Frosinone-Sassuolo 0-2

Consigli 6 - Impegnato in rare circostanze, si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa. Come al 23esimo quando intercetta una frustata di testa di Ciofani.

Lirola 5.5 - Spinge meno del solito, non sembra in giornata. Ma per sua fortuna, in fase difensiva non è mai chiamato agli straordinari.

Marlon 6.5 - Piede destro molto educato, difensore centrale perfetto per mister De Zerbi che chiede sistematicamente alla sua squadra di dare il via alla costruzione dell'azione già dalle retrovie. Un regista arretrato, oltre che un difensore molto attento nella marcatura di Ciofani.

Ferrari 6.5 - Segue Marlon e fa il suo lavoro senza sbavature. Nella ripresa va anche vicino al gol con un colpo di testa che si stampa sulla traversa.

Rogerio 5.5 - Vale il discorso fatto per Lirola. Non è nel momento migliore della stagione, ma quest'oggi anche un Rogerio al 50% è bastato per arginare le rare incursioni del Frosinone.

Sensi 6.5 - E' la mente del gioco neroverde. Un dispensatore di idee troppo confuse nel primo tempo e decisamente più lineari nella ripresa. Il lavoro più prezioso, però, lo fa in fase di non possesso. Dal 75esimo Bourabia 6 - Entra a risultato acquisito e contribuisce ad addormentare il match nel quarto d'ora finale.

Locatelli 5.5 - Il peggiore della mediana neroverde. Troppo discontinuo, troppo impreciso. Non sfruttata a dovere l'occasione che gli ha concesso De Zerbi preferendolo a Bourabia.

Duncan 7.5 - Festeggia la 100esima prestazione in neroverde propiziando al 44esimo l'autogol di Ariaudo: è bravo ad eludere la marcatura di Capuano e a spedire al centro un pallone pericoloso finito alle spalle di Sportiello grazie alla deviazione del difensore del Frosinone. Il centrocampista numero 32 è protagonista anche sul secondo gol: è lui a servire a Berardi il pallone per lo 0-2.

Berardi 7 - Volenteroso ma poco preciso per 40 minuti. Poi la svolta quando al 43esimo dà il via all'azione che permette al Sassuolo di portarsi in vantaggio. Nella ripresa con più spazi a disposizione è l'arma in più: bravo col sinistro a realizzare la rete dello 0-2.

Babacar 5.5 - Si mette in discussione con movimenti costanti su tutto il fronte offensivo, Fatica però a integrarsi negli schemi offensivi del Sassuolo: anche oggi tante idee ma poche giocate riuscite. Dall'80esimo Brignola s.v.

Di Francesco 6 - Quasi uno spettatore non pagante nel primo tempo, decisamente più ficcante nella ripresa. A risultato già acquisito sfiora lo 0-3 con una sassata dalla distanza. Dall'88esimo Magnani s.v.