Le pagelle del Sassuolo - Locatelli, momento d'oro. Caputo ingolfato, Berardi a intermittenza

Sassuolo - Cagliari 1-1: 77' Simeone (Cag), 87' Bourabia (Sas)

Consigli 6 - Non subisce moltissimi tiri verso la porta, ma è sempre attento e concentrato. Ci mette i guanti quando deve, può fare pochissimo sul gol di Simeone.

Toljan 6 - Si propone tanto nel primo tempo, anche se in alcune situazioni perde il tempo di gioco necessario nella singola azione. Accompagna la manovra con costanza, ma paga la fatica come tutta la squadra. (dal 75’ Muldur 6 - Un po' troppo aggressivo, ma entra con la giusta mentalità in campo).

Chiriches 6.5 - Anticipa tutti, spesso lo fa anche con i compagni di squadra. Gioca con intelligenza ed esperienza, come in occasione del giallo: saper spendere bene i cartellini è sinonimo di sicurezza e tranquillità.

Ferrari 5 - Gioca con attenzione senza correre troppi pericoli, ma la disattenzione su Simeone è decisiva: perde la marcatura, lasciando spazio al Cholito.

Rogerio 6 - Si propone a fasi alterne, anche per evitare di lasciare troppo spazio agli avversari. Qualche disattenzione in fase di possesso, ma niente di particolarmente grave. (dal 61’ Kyriakopoulos 6.5 - Ottimo impatto sul match, dà benzina a una squadra che cala nettamente d'intensità).

Locatelli 7 - I primi 20’ sono da manuale: tocchi semplici ma intelligenti, tanti palloni sporcati e qualche sventagliata ad aprire il gioco che rischia di creare non pochi problemi ai rossoblù. Per non parlare dell’occasione dopo 55’’, non trova il gol per pura casualità. Fa impazzire Caligara, ma mette sotto scacco tutto il centrocampo.

Obiang 6 - Sempre presente. Si muove in mezzo al campo e come al suo solito si sgancia bene per il tiro: una buona conclusione dal limite, dà il suo apporto in entrambe le fasi. (dal 63’ Bourabia 7 - Tocca pochissimi palloni, ma uno di questi diventa oro: due passi, punizione, gol).

Berardi 6 - Qualità da vendere, come il tiro carico di effetto che esce di pochissimo. Nella ripresa si accende ad intermittenza, ma quando ci prova è sempre pericoloso.

Djuricic 5.5 - Un ricamo di troppo. Sempre. Ogni azione è corredata da quel tocco in più che manda fuori giri i compagni e tutte le manovre veloci. (dal 95’ Ayhan s.v.)

Haraslin 6 - Buon impatto sul match, dopo un inizio timido prende confidenza e dimostra di trovarsi a meraviglia nel 4-2-3-1. Cala nella ripresa, ma ha iniziato col piede giusto. (dal 63’ Defrel 5.5 - Poco propositivo, deve assolutamente cambiare ritmo se vuole ritagliarsi un po' di spazio).

Caputo 5.5 - Viene servito poco, ma non si fa trovare pronto in mezzo l'area: meno brillante del solito, deve ritrovarsi dal punto di vista fisico. Ma siamo soltanto a inizio stagione.

Roberto De Zerbi 6 - Non snatura il proprio gioco, ma visto l'andamento del match è stato un pregio e un difetto. Pochi cambi e una squadra bella da vedere, ma prevedibile.