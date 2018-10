Le pagelle del Sassuolo - Locatelli, serata da incubo. Consigli ci prova

Napoli-Sassuolo 2-0 (3' Ounas, 72' Insigne)

Consigli 7 - Il migliore della squadra. Nel primo tempo tiene a galla i suoi con 2-3 interventi di livello. Può poco sul primo gol di Ounas, ancora meno sul capolavoro di Insigne.

Marlon 5,5 - Abbastanza bene in certi frangenti della partita, mentre in altri si 'concede' della amnesie che rischiano di costare caro. Troppo distante da Insigne in occasione del secondo gol azzurro.

Magnani 5,5 - Clienti non facili, Mertens e Ounas. Nel primo tempo gli attaccanti del Napoli arrivano con troppa facilità alla conclusione.

Ferrari 6 - Della retroguardia è il migliore. Dopo un inizio complicato con Zielinski prende le misure e gioca con una certa sicurezza, andando spesso a chiudere anche sui buchi dei compagni di reparto.

Lirola 5,5 - Abbastanza bene nella prima frazione, quando si rende pericoloso in fase offensiva con una bella discesa, peggio nella ripresa. Il secondo gol, quello di Insigne, viene costruito da Hysaj nella sua zona di competenza.

Magnanelli 5,5 - Schierato nel ruolo di doppio regista con Locatelli, fatica a trovare le misure e viene inghiottito dal centrocampo azzurro.

Locatelli 4,5 - Una serata da incubo per l'ex Milan. Suo l'erroraccio che regala palla a Ounas e permette al Napoli di passare in vantaggio dopo 3 minuti. Nel corso della prima frazione almeno altre 2 imprecisioni che potevano costare caro ai neroverdi. De Zerbi lo sostituisce all'intervallo. (Dal 45esimo Bourabia 6 - Entra a inizio ripresa e inizia bene la sua gara, con buona presenza in fase difensiva e alcune idee interessanti in quella offensiva).

Rogerio 5 - Il rosso, dubbio, arriva quando la gara è praticamente già finita ma di fato azzera le residue speranze neroverdi di trovare quantomeno il gol della bandiera. Sulla sua fascia il Napoli trova spesso spazi per affondare.

Djuricic 6 - Nel primo tempo è sicuramente il migliore del Sassuolo. Bella conclusione da fuori nel primo tempo che chiama Ospina alla parata. Prova a costruire per i compagni, salvo calare vistosamente nella ripresa.

Boateng 5,5 - Prova a fare il solito lavoro da 'regista' offensivo, scendendo a centrocampo spesso e volentieri per trovare palloni giocabili. In zona gol si vede pochissimo, ma i pericoli neroverdi arrivano dalle sue idee fin quando è in campo. Anche se, come detto, incide poco ai fini del risultato (Dal 69esimo Babacar 6 - Come Berardi, entra bene in partita. Un po' confusionario nella gestione della palla, ma alla fine sarà sua la conclusione più pericolosa del Sassuolo).

Boga 5 - Ci mette impegno, ma quanta confusione. Prova spesso a creare superiorità anche a centrocampo ma raramente ci riesce. E in fase offensiva il suo apporto è decisamente limitato. (Dal 45esimo Berardi 6,5 - Entra molto bene in partita, forse 'colpito' dalla panchina. Crea non pochi problemi alla difesa del Sassuolo e dal suo ingresso gli uomini di De Zerbi aumentano il peso offensivo).