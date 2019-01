Le pagelle del Sassuolo - Magnani, notte da dimenticare. Bene Berardi

© foto di Federico Gaetano

Pegolo 5 - Corre qualche rischio di troppo sulla pressione del Napoli. Sfortunato (ma non solo) in occasione dell'1-0, quando manda il pallone a sbattere su Milik.

Lirola 5 - L'incrocio delle posizioni tra Insigne e Ounas gli crea più di qualche problema. Spesso viene superato. Resta sempre attaccato alla linea difensiva.

Magnani 4.5 - Errori di superficialità, gioca con eccessiva disinvoltura e incappa in tocchi spesso sbagliati. Per due volte regala il pallone a Milik da ultimo uomo. Buca anche l'intervento sul passaggio di Insigne in occasione del 2-0. Serata da dimenticare.

Peluso 5.5 - Dà maggiore sicurezza nel primo tempo, ma col passare dei minuti cala la sua concentrazione e pure la reattività. L'episodio del cartellino giallo è la prova lampante.

Rogerio 5 - Sbaglia tanti interventi, sia in fase di interruzione dell'azione avversaria sia in fase di disimpegno, mostrando qualche limite tecnico. Dall'83' Dell'Orco s.v.

Locatelli 6 - Realizza il gol dell'1-1, ma gli viene revocato dalla tecnologia. Gioca molto alto, pressa gli avversari e alla fine sfiora un'altra rete. Solo a causa di Ospina non va via con la gioia personale. Il più pericoloso.

Sensi 6 - Bravissimo nella gestione del pallone, ma sbaglia qualche smistamento di troppo nel secondo tempo. Da apprezzare anche la fase di interdizione fatta con abnegazione.

Duncan 5.5 - Un paio di tentativi dalla distanza, ma poco altro. A volte troppo frenetico in mediana.

Berardi 6.5 - L'uomo più talentuoso del Sassuolo e stasera lo dimostra. Tanti spunti personali, buone le rifiniture per i compagni. Appare anche più calmo rispetto al solito, è sereno e gli fa bene.

Boateng 6 - Troppo isolato, fa fatica ad entrare in partita anche perché non è al meglio della condizione. Qualche colpo lezioso di troppo a corredo della sua prestazione. Dal 69' Boga 6 - Venti minuti in cui mette insieme un paio di buone giocate e un tiro da fuori interessante.

Djuricic 6 - Quando si accende sa come mettere in difficoltà il Napoli. Dà sempre un'opzione, viene spesso in mezzo al campo. Gli manca solo il salto di qualità. Dal 69' Babacar 5.5 - Entra bene, si mette vicino a Berardi, ma non calcia mai in porta.