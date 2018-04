Le pagelle del Torino - Sbaglia ancora Belotti, Edera suona la carica

Risultato finale: Torino-Milan 1-1

Sirigu 6,5 - Poche volte impegnato dagli avanti del Milan, riesce a negare la gioia del gol a Cutrone nel finale di partita.

N'Koulou 5,5 - Il difensore del Torino ha qualche problema nel tenere a bada Nikola Kalinic, qualche disattenzione per il centrale ex Lione.

Burdisso 6,5 - Tiene botta nei pochi attacchi del Milan nella seconda frazione, sbaglia davvero poco l'esperto centrale granata che domina nel gioco aereo.

Moretti 6 - Si rende protagonista di una grande chiusura nel primo tempo in azione di corner, per il resto viene poco messo in apprensione dallo spagnolo Suso.

De Silvestri 6 - A volte ha da recriminare per i pochi palloni servitegli, bravo nel farsi trovare pronto di testa per la rete che vale il pareggio. Peccato per l'espulsione nei minuti finale per doppia ammonizione.

Baselli 5,5 - Un passo indietro rispetto all'ultima prestazione contro il Chievo, poco preciso in fase di costruzione della manovra e si prende un giallo pesante che gli farà saltare il prossimo impegno.

Rincon 5,5 - Meno nel vivo dell'azione rispetto alle ultime gare, paga il suo grande agonismo prendendosi un giallo per un fallo abbastanza evitabile. (Dal 57' Obi 6 - Molto sfortunato il centrocampista granata costretto a lasciare il campo per infortunio. Dal 86' Acquah sv).

Ansaldi 6,5 - Come sempre uno degli ultimi a gettare la spugna, affonda con continuità sulla fascia mancina e si guadagna anche il calcio di rigore poi sbagliato da Belotti.

Ljajic 6,5 - Un primo tempo abbastanza in ombra per il trequartista serbo, alza il livello della prestazione nella ripresa servendo l'assist per De Silvestri. Sfiora anche la rete vedendosi negare la gioia del gol da Donnarumma.

Iago Falque 5 - Giornata no per l'attaccante spagnolo del Torino, nel primo tempo poi si divora una rete a pochi passi da Donnarumma. Non il vero Iago Falque quello di questa sera. (Dal 64' Edera 6,5 - Il cambio azzeccato di Mazzarri, entra in campo e dà la svolta e dal suo mancino nasce il calcio d'angolo che porta alla rete di De Silvestri).

Belotti 5 - Continua il poco feeling con i calci di rigore, in avvio di gara si presenta sul dischetto e spara sulla traversa. Poi si rende poco pericoloso anche per la marcatura di Zapata.