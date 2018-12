Le pagelle del Torino - Zaza e Ichazo combinano la frittata. Bene la difesa

© foto di www.imagephotoagency.it

Torino-Juventus 0-1 (70' Ronaldo)

Sirigu 6,5 - Il suo derby dura 20 minuti, il tempo di sfoggiare due parate decisive. (Dal 20' Ichazo 5 - Divide con Zaza le colpe sul rigore, che poi sfiora. A referto, ovviamente, resta il gol di Ronaldo. Rivedibile sui rinvii).

Izzo 6 - Il più pericoloso dei suoi su palla inattiva. Il meno preciso dietro, nell'ambito di una buona prestazione della difesa granata.

Nkoulou 6,5 - A sorpresa, la retroguardia granata vive una serata tranquilla. Autoritario quando serve.

Djidji 6,5 - Il migliore dei tre. Annulla Dybala, mai in partita fino al finale.

Aina 6 - È più lui a far preoccupare Alex Sandro che il contrario. (Dall'85' Berenguer s.v. -).

Meité 5,5 - Meno appariscente del solito, non riesce a vincere i duelli fisici.

Rincon 6 - Ritrova il suo fugace passato, pensa più a difendersi che a fare male.

Baselli 6,5 - Come al solito, il più volitivo del centrocampo granata. Quasi tutto il gioco passa dai suoi piedi.

Ansaldi 6 - Più bloccato che in altre occasioni, ma l'avversario esige rispetto. Attento in fase difensiva. (Dal 75' Parigini 6 - Entra a partita ormai in ghiaccio. In tutti i sensi).

Zaza 5 - A parte un episodio, gioca una buona gara. L'episodio è però quello del rigore, propiziato da un suo retropassaggio sbagliato sia nell'idea che nella realizzazione.

Belotti 6,5 - Rivitalizzato dalla presenza di Zaza, può cercare anche di rendersi pericoloso anziché pensare solo a come tenere su la squadra. Il tandem è da rivedere.