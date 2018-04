Le pagelle del Tottenham - Erisken e poco altro. Flop di Vorm

Risultato finale: Manchester United-Tottenham 2-1

Vorm 5 - Il portiere di Coppa tradisce nel penultimo atto della competizione facendosi bucare in maniera troppo semplicistica da Herrera.

Trippier 6 - Ara la fascia con ottima continuità, senza far mancare qualità all'apporto chilometrico. In difesa non riesce a tenere lo spalla a spalla con Sanchez prima del gol del 2-1, ma in campo aperto con un cliente così non è facile per nessuno.

Davinson Sanchez 5 - Non indovina un intervento aereo che sia uno, sbagliando sempre il tempo dello stacco; nel gioco di terra va anche peggio. Se il Tottenham si sgonfia nei momenti chiave, un po' di colpa ce l'ha anche il colombiano.

Vertonghen 6 - Preciso in fase difensiva, sia a quattro che a tre. Nel finale sciorina anche doti da terzino provando ad aiutare i compagni nell'assalto finale.

Davies 6 - Scala in ritardo nella circostanza del gol di Sanchez, ma sarebbero servite doti divinatorie per leggere bene l'azione. Dal 68' Lucas sv Non cambia di una virgola lo spartito tattico del match: ingresso senza impatto per l'ex Psg.

Dier 6 - Fa il suo nel ruolo di mediano, in più si guadagna la pagnotta anche da difensore quando Pochettino chiama lo schieramento a tre dietro ed è costretto a fermare Rashford lanciato a rete. Coglie anche un palo a fine primo tempo.

Dembélé 5 - Momento di down improvviso nella stagione fin qui praticamente perfetta del belga, che si fida troppo dei suoi mezzi e si fa togliere palla da sotto il naso da Pogba dando il la al pari dello United. In generale manca di lucidità nella trasmissione dei pensieri. Dal 78' Wanyama sv

Eriksen 6.5 - Il migliore per distacco degli Spurs. Delizia gli occhi critici dei più esperti con il contromovimento con cui guadagna il fondo e mette l'assist per l'1-0 di Alli. Movimento perenne su tutto il fronte, dal suo destro nascono le insidie maggiori, sia quando serve i compagni che quando si mette in proprio.

Alli 6 - Partenza a razzo per Dele, che all'11' entra assieme al pallone in porta per scrivere la prima scena di un film che poi ha l'epilogo che nessuno si aspetta. E che lui non contribuisce a cambiare.

Son 5.5 - Tocca diversi palloni nella prima parte del primo tempo, spesso coinvolto nell'ariosa manovra disegnata da Pochettino. Le scelte, però, lasciano spesso a desiderare. Dall'86' Lamela sv .

Kane 5.5 - Convive con l'ansia del gol che non arriva che affligge anche i bomber del suo calibro. Un peso che prova ad alleggerire con le solite giocate utili per i compagni, anche se risultato raramente decisive.