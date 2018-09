Le pagelle del Tottenham - Lucas, che impatto. Ma Kane stenta

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Vorm 5,5 - Sul capolavoro di Icardi non può nulla, ma forse poteva posizionarsi meglio in occasione della rete decisiva di Vecino. Per il resto non ha chissà quanto da intervenire, se non su palloni insidiosi in area.

Aurier 6 - La sua corsa è decisiva per questo Tottenham. Corre al triplo della velocità rispetto agli altri e si fa sentire anche in zona gol. Positiva la sua prestazione.

Sanchez 5,5 - A volte impreciso in fase d'uscita, regalando il pallone all'Inter. Se la cava bene in un paio di situazioni di copertura.

Vertonghen 6 - E' molto solito al centro della difesa, intuisce spesso in anticipo la linea di passaggio, uscendo bene in chiusura.

Davies 5,5 - In fase difensiva tutto sommato se la cava bene, ma è quasi nullo il suo apporto quando c'è da attaccare. Resta molto incollato alla linea.

Dembelé 6,5 - Gioca al centro del centrocampo e il Tottenham ne trae beneficio dal punto di vista fisico. Vince una miriade di contrasti, si disimpegna sempre piuttosto bene. Muscoli e non solo.

Dier 5,5 - E' meno preciso del solito, a volte sbaglia dei tocchi abbastanza semplice. Difficilmente colpisce la porta quando calcia da fuori.

Eriksen 7 - Un gol fortuito dopo una prestazione tutt'altro che casuale. E' il più lucido, l'uomo con la velocità di pensiero più netta in mezzo al campo. Rifinisce col piede sempre caldo, quando può conclude personalmente. E per questo viene premiato.

Lamela 6,5 - E' un giocatore superiore, nel pensiero e nelle giocate. E anche stasera va a sprazzi, trovando la continuità giusta negli ultimi minuti della sua partita, con due incursioni interessanti che mettono in pericolo l'Inter. Poi Pochettino lo sostituisce. Dal 72' Winks s.v.

Kane 5,5 - Combatte contro i centrali nerazzurri, ma il suo nuovo ruolo lo costringe a fare tanto lavoro oscuro, rendendosi poco incisivo sotto porta. Stasera quasi mai pericoloso. Dal 90' Rose s.v.

Son 5 - Pochettino lo ritrova dal primo minuto, ma lui non è molto intraprendente, soprattutto nella prima fase. E' per questo che l'allenatore argentino preferisce far uscire prima lui, poi Lamela. Dal 64' Lucas Moura 6,5 - Dà nuova verve all'attacco, a tratti diventa imprendibile per l'Inter. Va anche vicino al gol. Ottimo impatto.