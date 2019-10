Le pagelle del Verona - Stepinski continua nel digiuno. Grande Lazovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

PARMA-HELLAS VERONA

SILVESTRI 6,5 - Nel primo tempo ha solo una chiamata alle armi, su Gervinho, poi poco lavoro. Nella ripresa compie un mezzo pasticcio sul colpo di testa di Dermaku, poi salva sull'accorrente Kucka.

RRAHMANI 6,5 - Deve fronteggiare il giocatore avversario più veloce e pericoloso, cerca di mettere una pezza e non sbaglia i tempi dell'uscita. Qualche volta Gervinho lo manda fuori giri.

KUMBULLA 6,5 - Va vicino al gol con un colpo di testa. Nelle sue zone non ci sono grandi pericoli, nemmeno tanti avversari.

GUNTER 6,5 - Controlla Kulusevski, spesso aiutato dal raddoppio.

FARAONI 6 - Sulla sua fascia infila un paio di cross interessanti, sbaglia poco.

VELOSO 6,5 - Il geometra della squadra, ha piede educato e le punizioni sono sempre un pericolo, così come i corner.

AMRABAT 6,5 - Uomo ovunque, insegue tutti gli avversari e riesce a spezzare il ritmo, rubando palloni.

LAZOVIC 7 - Bellissimo il gol, in generale è molto ispirato, creando qualche occasione sul suo lato. Va vicino al raddoppio con un tiro al volo, poi rischia di regalare il pallone a porta vuota ma viene anticipato.

VERRE 6 - Gioca tra le linee, alle volte cercando di limitare Brugman, altre mantenendo il pallone.

SALCEDO 6,5 - Si sbatte, partecipa all'azione del gol, ha pure qualche giocata. Compare anche in un episodio controverso, per un presunto rigore per fallo su Darmian (dal 46' Zaccagni 6 - Un paio di aperture di alto livello)

STEPINSKI 5 - Non la prende praticamente mai, proseguendo il suo digiuno.