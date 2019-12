Le pagelle del Wolfsberger - Il duo sorprende la Roma, difesa in difficoltà

Risultato finale: Roma-Wolfsberger 2-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

.Kofler 6 - Il timing dell'uscita non è perfetto, e Dzeko non perdona: il bosniaco gli nasconde il pallone, costringendolo di fatto al fallo da rigore. Perotti lo spiazza, l'ex City e Wolfsburg mette il secondo con il più agevole dei tap-in. Nel finale è sicuro su Fazio, e prodigioso sulla girata ancora di Dzeko.

Novak 6,5 - In avvio è spigliato, una potenziale spina nel fianco della difesa giallorossa. Dribbla secco Perotti, mette al centro qualche buon pallone. Quando la Roma alza il ritmo, però, son dolori: Perotti lo taglia fuori con estrema facilità e serve a Dzeko il pallone del due a uno. Dopo l'intervallo torna a premere, vivacizzando le iniziative degli austriaci.

Sollbauer 5 - Responsabilità evidenti su entrambe le reti dei capitolini: tardivo il ripiegamento su Dzeko, che ha il tempo di sterzare su Kofler e guadagnare il penalty. Non tiene Perotti, che al diciannovesimo manda in porta il bosniaco. Più in controllo nella ripresa, ma non basta.

Rnic 5 - Per caratteristiche, ancor prima che per errori di lettura, fatica a contrapporsi alle accelerazioni dei giallorossi. Si perde Dzeko sul secondo gol della Roma, in avvio di ripresa rimedia un giallo che lo penalizza. Poi tiene come può, contribuendo a raccogliere un punto che dà morale.

Schmitz 6 - Protagonista sul momentaneo uno a uno degli austriaci con la bella triangolazione con Niangbo. Episodio isolato in una serata in cui in appoggio alla manovra combina poco, compensa però con una discreta tenuta difensiva.

Schmid 5 - In transizione rimane piuttosto in ombra: giocate scolastiche, che non portano benefici alla costruzione dal basso. Nessun errore da matita blu, ma non riesce a sintonizzarsi sulle frequenze della partita.

Sprangler 5 - La squadra spesso si allunga e lui non sembra trovarsi a suo agio nell'ingrato compito di equilibratore. Usa il randello come può, senza grandi risultati. Prestazione piuttosto opaca, e priva di spunti.

Wernitznig 6 - Le poche occasioni in cui il Wolfsberger riesce a sollecitare la difesa giallorossa nel primo tempo hanno origine dalle sue discese sulla sinistra, spesso e volentieri vanificate dal mancato rifornimento dei compagni. Nella ripresa lotta, ma non affonda. (Dal 76' Schofl s.v.).

Liendl 6,5 - Ha il compito di cucire il gioco, divendosi tra centrocampo e attacco. Ci riesce a sprazzi: dà sempre l'impressione di essere la minaccia più rilevante per la Roma, ma nel primo tempo riesce soltanto sollecitare Mirante con un sinistro debole e centrale. Nella ripresa sale in cattedra e fornisce l'assist d'oro per Weissman.

Weissman 7 - Ha il killer instinct degli attaccanti di un certo calibro. Per l'intera durata del primo tempo ronza attorno ai difensori giallorossi, senza mai disconnettersi. Nella ripresa gela l'Olimpico, con la rete in tuffo di testa che vale il due a due del Wolfsberger. (Dal 92' Hodzic s.v.).

Niangbo 7 - Si prende la scena sul pari del Wolfsberger: parte in velocità, scambia nello stretto con Schmitz, e serve l'assist a Florenzi, che infila nella propria porta nel disperato tentativo di anticipare Weissman. Mette lo zampino anche sul raddoppio, rifinendo per Liendl. (Dal 94' Steiger s.v.).