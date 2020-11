Le pagelle dell'Atalanta - Gomez oscurato, Ilicic stecca ancora. Pasalic sprecone, Gosens MVP

Spezia-Atalanta 0-0

Gollini 6 - Di rientro dall'infortunio, deve subito ringraziare il palo sul tiro di Farias in avvio. Non è chiamato a nessuna grande parata.

Toloi 6 - Suo il cross sul gol annullato a Gosens. Ottimo posizionamento sui cross dalla fascia opposta, di testa domina spesso.

Romero 6,5 - Fa a sportellate con Nzola, pedinato a uomo a tutto campo, e lo annulla vincendo il duello fisico nella maggior parte dei casi.

Palomino 6 - Nessun errore, qualche buona sgroppata in avanti ma anche parecchia imprecisione. Sufficiente comunque la sua prova.

Depaoli 6 - Solo metà primo tempo in campo, con qualche cross così così, poi è costretto a lasciare il campo per un problema all'adduttore. Dal 24' Piccini 5,5 - Arrivato in prestito dal Valencia, festeggia oggi l'esordio con la maglia dell'Atalanta. Ma non è ancora in condizione e si vede. Dall'84' Sutalo s.v.

De Roon 5,5 - Meno lucido del solito, sbaglia qualche passaggio di troppo. Va comunque sempre a supporto dei compagni, in ambo le fasi.

Pessina 6 - Alla prima da titolare in stagione, ci mette qualche minuto per cominciare a carburare. Poi dà il suo contributo soprattutto in fase di contenimento.

Gosens 6,5 - Appena rientrato dall'infortunio, si prende immediatamente la palma di MVP. Una grande occasione creata nel primo tempo, un bel gol annullato per fuorigioco di Zapata e una serie di iniziative interessanti. Non è un caso se (quasi) tutte le palle gol nascono dal suo lato.

Gomez 5 - Ricci gioca ad uomo su di lui e, di fatto, riesce ad oscurarlo. Non è brillante l'argentino, impreciso sia nelle rifiniture sia nelle (poche) conclusioni in porta, oltre che da palla inattiva. Dal 46' Pasalic 5 - Entra per dare maggiore equilibrio, ma anche il croato non pare essere in giornata. Sciupa due clamorose occasioni nel finale.

Ilicic 5 - Primo tempo senza incidere, in linea con le ultime prestazioni. Nella ripresa cresce, ma pare ancora un lontano parente del fuoriclasse ammirato le passate stagioni. Dall'84' Miranchuk s.v.

Zapata 6 - Reduce da due partite internazionali con la Colombia e un viaggio transoceanico, non si fa rammollire dalla stanchezza ed è il migliore dell'attacco orobico. Con i suoi movimenti apre più volte la difesa, nel primo tempo colpisce un palo, ma è la sua unica occasione di giornata. Dal 68' Lammers 6 - Si muove molto, proprio come il compagno di reparto che lo precede. Mette l'atteggiamento giusto e impegna Provedel subito dopo il suo ingresso di gioco.

Gasperini 6 - Se l'attacco non ha la solita verve a cui ci aveva abituato la colpa non è di certo sua. Atalanta falcidiata dagli errori, ma Gasp riesce a tenere tutti sul pezzo, sapendo di dover fare affidamento su ogni pedina presente in rosa. La sua squadra viene però imbrigliata da Italiano soprattutto a centrocampo, con Ricci su Gomez. Nella ripresa, così, il tecnico nerazzurro decide di sostituirlo e la cosa porta benefici.

