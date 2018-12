Le pagelle dell'Atalanta - Gomez vaga per il campo. Zapata per l'Europa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Berisha 5,5 - Sul gol è incolpevole, poi non viene mai chiamato in causa. Graziato dal palo di Fofana, da rivedere in un'uscita che cicca completamente lasciando il pallone a Viseu.

Toloi 6,5 - Compie l'assist dell'1-0 con una bella torsione, ha qualche responsabilità sul pareggio ma anticipa quasi sempre l'avversario.

Palomino 6,5 - Si fa sfilare da Lasagna sul gol, non riuscendo a intercettare il pallone in scivolata. Però difende in maniera leonina sul centravanti della Nazionale.

Masiello 5 - Soffre terribilmente gli avversari, perdendo palloni oltre che D'Alessandro sull'1-1.

Hateboer 7 - Ha il merito di sfondare sul lato destro sul 2-1, poi recupera il pallone e lo offre a Zapata per il gol che chiude in match.

Freuler 6,5 - Il solito goniometro, recupera e gestisce il pallone, perdendone pochi.

De Roon 6 - Più quantità che qualità.

Gosens 6 - Non c'è nel momento del pareggio, ma non è colpa sua (dal 77' Castagne s.v.).

Rigoni 5 - Ha qualche colpo spettacolare. Ma poi è lento nell'esecuzione, come fosse molto più pesante (dal 57' Barrow 6,5 - Sempre molto caciarone, ha dalla sua l'assist involontario del 2-1).

Zapata 7,5- Tutti i palloni che tocca in area finisco alle spalle di Musso. Killer, può essere un fattore per la corsa all'Europa.

Gomez 5 - Gioca troppo lontano dalla porta, incide poco.