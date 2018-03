Le pagelle dell'Atalanta - Toloi statico, Mancini solido ma ingenuo

Juventus-Atalanta 2-0

Berisha 5 - Poteva fare meglio su entrambi i gol con un intervento più deciso. Nella ripresa però compie una grande parata su Douglas Costa.

Toloi 5 - Troppo lento in occasione del gol di Higuain, e per di più non piazzato bene nella marcatura. Statico.

Mancini 6 - E' l'inesperienza che gioca brutti scherzi. Capita che giochi titolare all'Allianz Stadium, marchi Higuain ad uomo e lo tiene piuttosto bene. Poi in un minuto becchi due gialli ingenui, vieni espulso e contribuisci a chiudere il match. Ma la sua prestazione era stata buona, fatta di gran solidità sul Pipita.

Palomino 5,5 - Non è sempre preciso negli interventi e non dimostra il massimo della concentrazione.

Hateboer 6 - Da quel lato Mandzukic non brilla e ha vita più facile in fase difensiva. In avanti prova a sfruttare il suo fisico per sfondare. Dal 70' Cornelius s.v.

De Roon 5,5 - Porta tanto pressing alto alla Juve, corre come al solito per dare quantità. Mezzo voto in meno per le scintille con Benatia a palla lontana.

Haas 5,5 - Chance contro la Juventus, ma è in difficoltà contro il centrocampo della Juventus. Dal 57' Spinazzola 6 - Entra bene, regala un paio di percussioni interessanti sulla fascia.

Gosens 6 - Tiene botta sulla corsia, recupera tanti palloni e gioca con solidità sulla fascia. Buona prestazione. Dal 65' Petagna 5,5 - Si muove là davanti, ma entra in un momento in cui la Juventus non concede il minimo spazio.

Cristante 5,5 - Gasperini lo schiera in una posizione più avanzata, ma l'ex Milan non trova mai le giuste misure sulla trequarti.

Ilicic 6 - Prova a dare qualità, rifinisce per i compagni con la solita eleganza. Non riesce però a trovare guizzi vincenti, se non qualche buon tiro da fuori.

Gomez 5,5 - E' sempre pimpante, ma non riesce a dare profondità senza un punto di riferimento accanto. Poco brillante stasera.