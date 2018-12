Le pagelle dell'Empoli - Krunic ispira e segna, Caputo pericolo costante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: SPAL-Empoli 2-2 - 5’ Kurtic (S), 24’ Caputo (E), 43’ Krunic (E), 67’ Kurtic (S)

Provedel 6,5 - Può fare poco sul gol di Kurtic, chiude lo specchio allo sloveno sul rimpallo che rischia di costare il secondo gol subito dall’Empoli. Questo, però, diventa realtà al 67’ quando è ancora Kurtic (nuovamente di testa) a beffarlo sul secondo palo.

Veseli 6 - Usa la maniere forti quando necessario, attento per ampi tratti di gara.

Silvestre 6 - Si fa rispettare con Petagna e Antenucci, senza però riuscire a blindare la sua porta.

Maietta 6 Concorso di colpe con Bennacer sul colpo di testa vincente di Kurtic dopo 5’. Si innervosisce e viene ammonito nella prima parte di gara, cresce alla distanza e nel finale si sgancia per cercare la rete.

Di Lorenzo 6 - Spinge sulla sua corsia, propositivo in proiezione offensiva ma non sempre perfetto in quella difensiva.

Krunic 7,5 - Buone le sue geometrie, a metà della prima frazione lancia a rete Caputo per il momentaneo 1-1. Autore di un eurogol poco prima dell’intervallo, con un destro forte e preciso dai 25 metri. Lascia il campo stremato. (Dal 74’ Zajc 6 - Porta forze fresche in campo e lucidità tattica, provando a ispirare la manovra offensiva nel finale di gara).

Bennacer 6,5 - Perde, insieme a Maietta, la marcatura su Kurtic in occasione dell’1-0 spallino. Prova a rifarsi alla mezzora con una conclusione improvvisa che sporca i guantoni di Gomis.

Traorè 6 - Sfrutta un errore di Vicari al 3’, mettendo al centro un pallone interessante sprecato però da La Gumina. La sua conclusione al 20’ viene murata da Felipe, successiva a quella di Krunic fermata da Schiattarella.

Pasqual 6 - Bene nella prima ora di gioco, meno nell’ultima mezzora. Accusa probabilmente la stanchezza ma la sua esperienza, comunque, è una carta in più nella corsa salvezza.

Caputo 7 Cerca il colpo ad anticipare Gomis al quarto d’ora, ci riesce senza trovare lo specchio della porta. Al 24’ firma il pari, bucando Gomis tra le gambe, sfiora il bis personale a inizio ripresa. A 15’ dalla fine cerca il guizzo vincente ma viene fermato dal portiere avversario, così come viene bloccato dalla difesa avversaria nel finale.

La Gumina 5,5 - A dir poco vivace in avvio, ma sbaglia un gol da pochi passi al 3’. 'Guadagna' la superiorità numerica, con Cionek costretto a metterlo giù. Cala alla distanza, fino al momento del cambio. (Dal 73’ Mchedlidze 6 - Lotta su ogni pallone nel finale di match).