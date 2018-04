Le pagelle dell'Hellas - Valoti segna e si fa male, disastroso Fares

Risultato finale: Hellas-SPAL 1-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas 6 - Subisce tre reti senza aver grosse responsabilità, prova a tenere in vita l'Hellas ma non può fare ancora di più.

Ferrari 5,5 - L'ex Bologna è chiamato spesso ad accentrarsi per dare manforte alla coppia centrale del Verona, lascia così qualche spazio di troppo agli affondi di Costa.

Caracciolo 5 - Rovina una buona prestazione con l'errore in marcatura su Felipe, il difensore brasiliano a porta vuota non può sbagliare.

Vukovic 5,5 - Tiene il fiato sospeso per un tocco che stava provocando l'autorete, nel finale di gara crolla come tutta la retroguardia.

Fares 4,5 - Nei minuti di recupero del primo tempo schiaccia di testa nella propria porta regalando il pari agli spallini, dimostra qualche falla nella fase difensiva anche se quando spinge può far male.

Romulo 5,5 - Meglio nella prima frazione quando guida la carica dell'Hellas specie in avvio di gara, cala alla distanza arretrando il raggio d'azione.

Calvano 6,5 - Ci mette la giusta grinta in mezzo al campo, spesso sulle seconde palle arriva sempre prima dando quantità al reparto mediano del Verona. (Dal 73' Lee 5 - Viene chiamato in causa soltanto in un'occasione e simula platealmente in area di rigore).

Valoti 7 - Un taglio perfetto alle spalle di Mattiello per realizzare la rete del momentaneo vantaggio, si fa male ed è sfortunato visto che deve lasciare il campo nella ripresa. (Dal 50' Fossati 5,5 - Entra e rischia subito di concedere il calcio di rigore alla SPAL venendo graziato dal direttore di gara).

Cerci 5,5 - Partita di sacrificio per l'ex Milan, ha la sfortuna di trovare sulla sua strada Gomis. Nel momento peggiore dell'Hellas finisce per estraniarsi.

Petkovic 5,5 - Autore della grandissima giocata che sblocca la partita, con il passare dei minuti finisce fuori dalla manovra offensiva dell'Hellas.

Matos 5 - Il brasiliano stecca la partita, l'ex Udinese riceve pochissimi palloni giocabili senza riuscire mai ad affondare sulla corsia mancina. (Dal 63' Verdi 5 - Non riesce ad imprimere una marcia in più all'incontro, termina in lacrime per l'ennesima sconfitta subita).