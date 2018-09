Le pagelle dell'Inter - Gagliardini in affanno, Keita non si vede

Risultato finale: Inter 0, Parma 1.

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Handanovic 6,5 - Se l'Inter arriva sullo 0-0 prima dell'invenzione di Dimarco tanti sono i meriti dello sloveno.

D'Ambrosio 6 - Esce dopo un colpo durissimo, che lo mette a rischio per il Tottenham. Prima, settanta minuti di ordine e concretezza. Dal 71' Asamoah sv.

De Vrij 6 - Inglese non lo impensierisce, Gervinho sì: l'ivoriano va semplicemente ad un'altra velocità.

Skriniar 6 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, ma sui calci piazzati offensivi non riesce a incidere come spesso gli capita.

Dalbert 6,5 - Una delle poche buone nuove di oggi: il brasiliano affonda che è un piacere, costringendo il Parma a rinculare con frequenza sulla sua corsia.

Gagliardini 5,5 - Bene in fase di non possesso, non altrettanto quando c'è da cucire gioco. E a questi livelli non basta.

Brozovic 6,5 - Tra i pochi a salvarsi: si inventa un assist per Icardi e in generale è la fonte di quasi ogni trama nerazzurra.

Perisic 6,5 - La manovra offensiva si appoggia quasi interamente sulle sue giocate: un paio di conclusioni fanno tremare il Parma, Iacoponi non lo tiene mai.

Nainggolan 5,5 - Tante conclusioni da fuori, tutte sbagliate, poche irruzioni in area di rigore: non è questo il Ninja che può far fare la differenza al gioco di Spalletti.

Candreva 6 - Entra in partita col piglio giusto, mettendo in seria difficoltà l'avversario diretto. Un paio di cross pericolosi portano la sua firma. Dal 59' Politano 6 - Crea diverse occasioni con il suo sinistro tagliato: buon ingresso nella partita.

Keita Baldé 5 - Poco in partita, sempre in inferiorità stretto tra i due centrali del Parma. Ha una sola grande occasione ma la spreca con uno stop rivedibile. Dal 46' Icardi 6 - Con lui la musica è leggermente diversa, ma mancano i palloni giocabili per fare male al Parma.