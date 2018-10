Le pagelle dell'Inter - Icardi decisivo, Vecino ci mette lo zampino

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Handanovic 6 - Poco impegnato, sicuro quando chiamato in causa.

Vrsaljko 6.5 - Si propone spesso in avanti, mettendo in mezzo buoni palloni. Cala nella ripresa, ma la prova resta positiva.

De Vrij 7 - In campo al posto di Miranda può essere lui l'uomo del derby ma il suo colpo di testa nel primo tempo si infrange sul palo. Per il resto prova sicura.

Skriniar 7 - Forma una coppia ben assortita con De Vrij, non concede tiri a Higuain e risponde alla grande alle polemiche dopo quanto successo con la nazionale slovacca.

Asamoah 5.5 - Il meno positivo dei suoi. Si propone poco, soffre Suso, perde anche qualche pallone di troppo.

Vecino 7 - Un cross delizioso, al netto dell'uscita di Donnarumma, che vale la capocciata decisiva di Icardi e magari la svolta della stagione. Per il resto prova di sostanza.

Brozovic 6.5 - Nonostante le condizioni garantisce corsa, piede e grinta. Il gioco parte spesso da lui.

Politano 6 - Molto vivace soprattutto nel primo tempo, poi i difensori del Milan gli prendono le misure o forse è lui stesso che cala. (dall'83' Politano sv)

Nainggolan 6 - Dopo 20 minuti un intervento di Biglia lo mette ko. Prova a restare in campo, ma a un nuovo contrasto con l'argentino il guerriero è costretto ad arrendersi e a chiedere il cambio. (dal 28' Borja Valero 6 - Entra quasi a freddo, riesce comunque a giocare una partita ordinata).

Perisic 5.5 - Poco pungente davanti, qualche accelerazione ma in generale Calabria riesce a contenerlo. (dal 70' Keita Baldé sv).

Icardi 7 - Un gol annullato (giustamente), un'occasione nel finale di gara ma soprattutto il gol che vale il derby della Madonnina che pesa tantissimo non solo per questa partita ma anche per la stagione.