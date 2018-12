Le pagelle dell'Inter - Icardi leader, Lautaro non incide

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Handanovic 6 - Graziato da Mandragora a inizio ripresa, attento nelle poche altre occasioni in cui viene chiamato in causa

Vrsaljko 6,5- Sovrapposizioni costanti sulla fascia destra. Meglio nel primo tempo, nella ripresa gestisce le energie.

De Vrij 6,5 - Ottima prova del centrale olandese, che chiude tutti i varchi agli attaccanti avversari.

Skriniar 6 - L'Udinese si rende pericolosa solo in poche circostanze, l'ex Samp è molto attento nel presidiare l'area.

Asamoah 6 -. In ripresa rispetto alle ultime due partite in cui è stato bersagliato da critiche. Qualche buona sortita offensiva.

Borja Valero 5,5 - Non riesce a sfruttare uno dei pochissimi buchi difensivi dell'Udinese e spreca di testa una buona occasione. Spalletti lo sostituisce a inizio ripresa, con l'Udinese in pressione. (Dal 55' Lautaro Martinez 5,5 - La voglia di farsi notare lo rende confuso. Sbaglia diverse giocate e non tira mai in porta, complice anche la posizione arretrata. Vana la buona giocata che lo porta all'assist per Icardi. La buona volontà c'è, la voglia di lottare pure).

Brozovic 6 - Prova a velocizzare la manovra nel primo tempo, mette ordine in mezzo al campo nel momento di pressione dei friulani.

Joao Mario 6 - Qualche spunto interessante, una prestazione generosa per un giocatore che Spalletti sta ritrovando piano piano.

Politano 6 - Si muove tanto e gode di maggiore libertà rispetto a Keita. Qualche spunto degno di nota e anche alcuni errori, esce comunque tra gli applausi di San Siro. (Dall'85' Nainggolan s.v.).

Icardi 7 - Trascinatore della squadra, anche se non gli arrivano molti palloni in area. Spreca la prima occasione, poi segna col cucchiaio il rigore che regala tre punti pesantissimi all'Inter.

Keita 6 - Salta più volte ter Avest in velocità e mette diversi traversoni interessanti al centro dell'area. L'assist per Icardi è al bacio, ma l'argentino spreca malamente. Musso gli nega il gol nel primo tempo. (Dal 70' Perisic 6 - Entra con buone motivazioni e si rende protagonista di un paio di chiusure difensive).