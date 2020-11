Le pagelle dell'Inter - Lautaro, Barella e Perisic all'altezza. Hakimi e l'errore del grande ex

Handanovic 6 - Sui tre gol subiti ha oggettivamente poche colpe. In un altro paio di occasioni in cui viene chiamato in causa risponde alla grande, specialmente su Benzema

D'Ambrosio 5,5 - Poco incisivo davanti, poco incisivo dietro. Solitamente più dentro al gioco della squadra, si "limita" a guardare a vista Hazard prima e Vinicius poi

De Vrij 5 - Non la miglior serata per il centrale olandese, solitamente affidabile in questi contesti. Perde Ramos sul gol del 2-0, esce fino al centrocampo sul 3-2 di Rodrygo lasciando scoperta la retroguardia

Bastoni 6 - Qualche bella uscita palla al piede, con stile apprezzabile. Un paio di chiusure degne di nota e un po' di sofferenza per la velocità dei Blancos

Hakimi 4,5 - Parte con un paio di sgroppate delle sue. Poi combina la frittata al 25' che regala il vantaggio al Real Madrid. Nella ripresa prova a incidere anche positivamente, ma a conti fatti l'erroraccio del primo tempo condiziona prestazione e risultato

Vidal 5,5 - I suoi interventi energici e la sua vitalità sono linfa per il centrocampo nerazzurro. Ma gli errori in fase di appoggio e pure in certe situazioni di chiusura ci sono ancora. Meglio in fase offensiva (dall'87' Nainggolan sv)

Brozovic 6 - Ha idee buone e adatte al tenore della partita. Fa girare la squadra e dà il là all'azione del primo gol di Lautaro

Young 5 - Serata no, per l'inglese ex United. Quasi mai nel vivo del gioco, mai pericoloso in attacco e disattento in difesa

Barella 6,5 - Qualche appoggio sbagliato più del solito, poi la magia di tacco che libera Lautaro per il 2-1. Nella prima parte della ripresa l'Inter vive della sua energia e dei suoi inserimenti. Esce stremato (dal 78' Gagliardini sv)

Perisic 7 - In difficoltà e con poche idee nel primo tempo, decisivo e voglioso nella ripresa. Oltre al gol del 2-2 c'è tanto altro, ripiegamenti difensivi compresi (dal 78' Sanchez sv)

Lautaro 7 - Corre e lotta, ha voglia di incidere e lo si nota fin dalle prime giocate. Bella la giocata sul gol del 2-1, assist per Perisic e duello d'altri tempi col totem Sergio Ramos. Sparisce nel finale di gara

Antonio Conte 5,5 - La sua Inter probabilmente non meritava di perdere questa sfida. E forse senza l'erroraccio di Hakimi non l'avrebbe neanche persa. Ma due domande restano: perché i primi cambi dopo 78' nonostante la condizione di alcuni sembrava al limite? Perché non Eriksen, in una partita che per ritmi e spazi sembrava calzante per le sue qualità?