Le pagelle dell'Inter - Lautaro-Politano si iscrivono alla cooperativa del gol

Risultato finale: Inter-Cagliari 2-0 (12' Lautaro Martinez, 89' Politano)

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Handanovic 6 - Il Cagliari si rende pericoloso in poche occasioni, se mettiamo da parte il gol di Dessena poi giustamente annullato.

D'Ambrosio 6 - Ordinaria amministrazione per l’ex Torino, dopo aver festeggiato la rete decisiva martedì sera contro la Fiorentina.

De Vrij 6,5 - Non soffre il reparto offensivo della squadra allenata da Maran.

Miranda 6 - Sempre attento al centro della difesa, sfrutta la sua enorme esperienza per chiudere sugli attaccanti sardi.

Dalbert 6,5 - E’ suo il cross per il gol di Lautaro Martinez. Più sicuro di sé rispetto al passato, anche se di fronte non ha una formazione irresistibile.

Gagliardini 5,5 - Non riesce a imporsi in mediana. Spalletti capisce di doverlo richiamare in panchina per cambiare marcia. (Dal 57’ Brozovic 6,5 - Il croato riesce a cambiare il volto alla manovra nerazzurra).

Borja Valero 6 - Garantisce il giusto contributo a centrocampo. Non brilla, ma certamente non demerita. (Dall’82’ Vecino sv - In campo per difendere il risultato).

Candreva 5,5 - L’ex Lazio garantisce una buona dose di dinamismo, senza però riuscire a concludere a rete le occasioni capitate sui suoi piedi. (Dal 70’ Perisic 6 - Attacca fin da quando scende in campo, sfiorando anche la rete che avrebbe chiuso la gara prima della marcatura di Politano).

Nainggolan 6 - Evanescente nel primo tempo, cresce alla distanza. Delizioso l’assist che manda Candreva in porta: l’ex Lazio, poi, non sfrutta il regalo dell’ex romanista.

Politano 7 - Si fa vedere spesso, nel finale corona la sua bella prestazione con una rete sul secondo palo. Gol d’autore quello siglato dall’ex Sassuolo all’89’. Il suo gol porta a nove il numero dei marcatori nerazzurri in campionato, dieci considerando la gioia di Vecino in Champions contro il Tottenham.

Lautaro Martinez 7 - Il Toro riesce a segnare la sua prima rete in Serie A, sfruttando un’indecisione della difesa avversaria con una buona torsione al centro dell’area sarda.