Le pagelle dell'Inter - Lukaku non tira in porta ma è il migliore. Super Young

ATALANTA-INTER 0-2

Handanovic 6,5 Non ha grande lavoro, perché l'Atalanta non si fa vedere dalle sue parti. Con i piedi però è discretamente efficace.

Godin 7 - Solido, insuperabile, leonino. Serata di grazia, al netto di un errore di misura per un assist a Lukaku.

de Vrij 7 - Se Zapata non ha grandi opportunità è perché lui non lo lascia praticamente mai muovere.

Bastoni 6,5 - Non sfigura nei tre di difesa, dimostrando che il percorso di crescita può ancora dare degli ottimi risultati (dal 77' Skriniar s.v.).

D'Ambrosio 7 - Il gol non è complicato, ma è il secondo in due partite con la nuova maglia. Se la partenza è questa... Anche in fase difensiva non ha grossi problemi con Gosens (dal 77' Biraghi s.v.).

Barella 6,5 - Quasi una zanzara su Gomez, corre tantissimo e per questo perde in lucidità davanti (dal 90' Eriksen s.v.).

Brozovic 6,5 - Sembra quasi rigenerato dopo le disavventure della settimana, anche se poi verrà multato dal club.

Gagliardini 6,5 - Nei tre di centrocampo ha la sua utilità. Qualche tocco sbagliato, ma sembra davvero un altro giocatore nell'ultimo periodo, anche per la confidenza.

Young 7 - Partita straordinaria sia in difesa, dove gioca sia a destra che a sinistra, sia per il gol che è un gioiello (dal 90' Moses s.v.).

Lautaro 6 - Non ha grandi occasioni perché l'idea è quella di spezzare più che creare, viene anticipato da Castagne quando pregustava il tiro da dentro l'area.

Lukaku 7,5 - Il migliore in campo pur non tirando mai in porta. Combatte con Caldara e lo fa spesso rimbalzare, ma è un faro nell'attacco dell'Inter (dal 71' Sanchez s.v.).

Conte 7 - Non sbaglia niente, non rischia fino a che Muriel o Malinovskyi non manda fuori giri la retroguardia. Secondo posto meritato.