Le pagelle dell'Inter - Lukaku, prestazione monstre. Questo Eriksen non può restare fuori

Handanovic 6 - Havertz lo fulmina da vicino, troppo vicino per sperare nel miracolo. Per il resto il Bayer lo impensierisce soprattutto da lontano e lui se la cava come al solito, anche con i piedi

Godin 6,5 - Finalmente, avrà pensato Conte nel primo tempo. L'ex Atletico pressa alto e gioca con personalità, stroncando spesso e volentieri sul nascere le folate offensive delle Aspirine

De Vrij 6 - Lettura delle situazioni e solite chiusure con i tempi giusti. Volland è cliente complicato soprattutto dal punto di vista fisico, lui regge senza particolari problemi

Bastoni 6 - Sul gol del Leverkusen non è totalmente esente da colpe, Havertz lo salta con relativa facilità. Per il resto solita gara attenta e reattiva, addirittura cresce col passare dei minuti (dall'84' Skriniar sv)

D'Ambrosio 6 - Dalla sua parte Diaby crea non pochi problemi. L'esterno tutto sommato regge e riesce a farsi vedere con buona continuità anche in fase offensiva (dal 59' Moses 6,5 - Entra molto bene in partita, proponendosi con convinzione e continuità sulla fascia destra. Pericoloso in almeno due circostanze)

Barella 7 - Oltre al gol, bellissimo, c'è molto altro. Corre come un maratoneta, fino al 96esimo, regala qualità al centrocampo, guida le transizioni offensive. Altra partita da top

Brozovic 6 - Ha ottime intuizioni di regia, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si vede spesso al tiro, ma senza particolare fortuna

Gagliardini 6 - Qualche errore di troppo in appoggio e nelle scelte, ma il tenore della partita richiede anche fisicità e lavoro sporco in mezzo al campo e lui ne garantisce in quantità. Bella la sgroppata di 50 metri palla al piede nella ripresa (dal 59' Eriksen 7 - Entra col piglio giusto e in mezzora dà sfoggio di tutte le sue qualità. Si muove negli spazi, sforna assist meravigliosi per i compagni, tira, conquista un rigore poi tolto dal VAR e si sacrifica in fase di non possesso. Questo Eriksen sarà difficile da tenere fuori)

Young 7 - Altra ottima prestazione dell'ex Manchester United. Le due reti del primo tempo dell'Inter partono entrambe dai suoi piedi e dalle sue verticalizzazioni dirette per Lukaku

Lautaro 6,5 - Partita di assistenza ai compagni, per il Toro. Sui piedi ha poche occasioni pulite per far gol, ma si muove e corre per due valorizzando le sponde e la protezione del pallone di Lukaku. Dà profondità alla squadra (dal 64' Alexis Sanchez 6 - Sparacchia addosso a Hradecky un pallone geniale di Eriksen che meritava maggior fortuna. Ma si sacrifica anche per la squadra correndo e ripiegando in difesa, poi l'ennesimo problema fisico)

Lukaku 7,5 - Partita sontuosa del belga. Grazie alle sue sponde e alla protezione del pallone fa giocare alla grande l'Inter, soprattutto nel primo tempo. Propizia il primo gol, segna il secondo. Finisce stremato, ma per Conte è assolutamente insostituibile

Antonio Conte 7 - La sua Inter è perfetta, o quasi. L'unica pecca è non aver chiuso prima una gara tenuta in mano dal 1' al 90'. Condizione fisica, mentale, corsa, idee di gioco, occasioni da gol... A Dusseldorf si è vista una bellissima versione della sua squadra