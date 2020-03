Le pagelle dell'Inter - Prestazione pallida, Lukaku non pervenuto all'Allianz Stadium

Risultato finale: Juventus-Inter 2-0

Handanovic 6 - La sua presenza tra i pali è determinante. Dà sicurezza, fa sembrare semplici parate tutt'altro che banali ma non basta: nel secondo tempo non può nulla sui due gol subiti.

Skriniar 5.5 - Cala alla distanza dopo un buon primo tempo. Nella ripresa è più impreciso, anche in fase d'impostazione.

De Vrij 5.5 - Sul gol che sblocca la partita si muove con un attimo di ritardo. Ringrazia Ramsey, che lo anticipa e batte Handanovic.

Bastoni 5.5 - Preferito a Godin, nella ripresa non riesce a evitare il peggio. Per lui le difficoltà aumentano con l'ingresso di Dybala: sul gol del 2-0 viene fatto fuori da un uno-due.

Candreva 6 - Ha spazi per affondare il colpo e fiato per accompagnare tutte le ripartenze. Anche in fase difensiva, svolge il suo compito. Dal 75esimo Gagliardini s.v.

Vecino 5.5 - La sua aggressività questa sera è stata annullata dalla velocità di fraseggio della Juventus, che specialmente nella ripresa ha fatto valere il suo maggiore tasso tecnico.

Brozovic 6 - Quando ha spazi a disposizione e la squadra lo serve, l'Inter riesce a mettere in difficoltà. I compagni, però, non ci riescono spesso: soprattutto nella ripresa, il croato è fuori dal gioco.

Barella 5.5 - Prestazione pallida, lontana dal suo standard. Viene sorpreso dall'aggressività degli avversari e non riesce a reagire. Dal 60esimo Eriksen 6 - Una sola occasione a disposizione, non riesce a cambiare il trend della partita dopo il gol di Ramsey.

Young 5 - Discreto primo tempo, ma sul gol di Dybala è il principale responsabile: l'argentino lo salta due volte prima di spedire la palla in fondo al sacco.

Lautaro Martinez 5.5 - Prova a fraseggiare con Lukaku, ma non riceve grosso supporto dall'attaccante belga. Si eclissa nella ripresa, come il resto della squadra.

Lukaku 5 - Serata da dimenticare per l'ex United: mai nel vivo del gioco, fa il solletico alla difesa della Juventus. Dal 77esimo Sanchez s.v.

Antonio Conte 5.5 - Lascia Eriksen in panchina e la scelta non paga. Nella ripresa, nel momento di maggiore difficoltà della squadra, non riesce a dare la scossa con i cambi.