Le pagelle dell'Inter- Radja, che siluro! Perisic moto perpetuo

Risultato finale: Inter-Juventus 1-1

Handanovic 6 - Non può nulla sul gol di Cristiano Ronaldo. Puntuale nelle altre circostanze in cui è stato chiamato in causa.

D'Ambrosio 6.5 - Solita prestazione di grande generosità, difende bene e attacca la fascia quando ne ha la possibilità.

De Vrij 6.5 - Dopo 13 minuti sfiora il gol del raddoppio con un colpo di testa. Dopo 61, riesce a murare una conclusione a botta sicura di Ronaldo. Ottima prestazione, che però non basta per portare a casa la vittoria.

Skriniar 6 - Più in ombra rispetto al suo compagno di reparto, leggermente in affanno quando la Juventus alza il ritmo nell'ultima mezz'ora.

Asamoah 6 - Garanzia di rendimento sulla corsia mancina. Gioca una discreta partita, ma il gol del pari si sviluppa sulla sua corsia.

Vecino 6.5 - Grande intensità in mezzo al campo, corre sempre con raziocinio e riesce a proporsi con continuità grazie ai suoi movimenti senza palla.

Brozovic 6 - Essenziale la sua presenza in cabina di regia, i suoi passaggi rendono molto più armoniosa la manovra offensiva nerazzurra. Sul gol di Ronaldo, però, è andato in marcatura con troppa poca convinzione.

Politano 6.5 - Corre come un matto per un'ora di gioco, svaria su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento. Cala alla distanza ma non potrebbe essere altrimenti per la generosità mostrata nei primi 60 minuti. Dall'80 Joao Mario s.v.

Nainggolan 7.5 - Il gol è bellissimo, da solo vale il prezzo del biglietto. Una lucida follia la sua conclusione al volo dai trenta metri, finita in rete anche grazie alla complicità di Szczesny. Dal 75esimo Borja Valero s.v.

Perisic 7 - Quando come stasera è costantemente con la testa nel match non ce n'è per nessuno. Fa sempre la cosa giusta, attacca e punta gli avversari, con Cancelo quasi sempre costretto a lasciarlo passare.

Icardi 6.5 - Una costante spina piantata nel fianco della difesa bianconera, almeno nel primo tempo. In una frazione in cui sfiora il gol in almeno due circostanze. Cala nella ripresa, ma al 70esimo si inventa un assist per Perisic che il croato non riesce a tramutare in gol. Dall'82esimo Lautaro Martinez s.v.