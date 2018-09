Le pagelle dell'Inter - Solito Brozo. E Icardi si è finalmente sbloccato

Risultato finale Inter-Fiorentina 2-1 (45' Icardi, 53' Chiesa, 77' D'Ambrosio)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Handanovic 6 - Può davvero poco sul gol di Chiesa per colpa della decisiva deviazione di Milan Skriniar. Per il resto regge bene agli assalti viola, con il merito della grande parata nel primo tempo su Simeone.

D'Ambrosio 7 - Il suo lavoro in fase difensiva è complicato, con le percussioni di Chiesa e Mirallas. Lui però regge benissimo il confronto e soprattutto ha il merito di segnare la rete del definitivo 2-1.

De Vrij 6 - Gestisce sempre bene le situazioni pericolose create dagli attaccanti viola. Un paio di chiusure ben riuscite e la solita impostazione elegante.

Skriniar 6 - L'autogol è frutto della sfortuna, ma la prova di Skriniar resta comunque positiva. Soprattutto nel finale di partita, quando sale in cattedra e guida la retroguardia concedendo poco alla Fiorentina.

Asamoah 5,5 - Meno bene rispetto al solito. Benino nel primo tempo, pur senza cose clamorose. Un po' peggio nella ripresa, soffre tantissimo la freschezza di Chiesa e rischia l'espulsione con un calcio non sanzionato (quando già ammonito) al numero 25 viola.

Vecino 5,5 - Le tante partite giocate negli ultimi giorni probabilmente si fanno sentire. E l'uruguayano perde un po' di lucidità in mezzo al centrocampo frizzante della Fiorentina. Solita corsa, ma scarsa precisione e qualche disattenzione di troppo al limite dell'area di rigore. (Dal 68esimo Keita 6 - La sua tecnica e la sua freschezza come sempre risultano utilissime nei finali di partita. Fa salire la squadra e lavora bene anche in fase difensiva).

Brozovic 6,5 - Perde molti più palloni del solito. Ma la sua presenza è vitale nel centrocampo nerazzurro. Come sempre tutte le azioni offensive partono dai suoi piedi, ma anche in difesa si fa sentire con ottimi risultati.

Candreva 6,5 - Nel primo tempo è uno dei migliori in campo, con le sue discese mette costantemente in difficoltà Biraghi e tutta la retroguardia viola (da una sua iniziativa arriva anche il rigore). Il pubblico di San Siro apprezza e lo sottolinea con uno scroscio di applausi. Esce stanco dopo 15 minuti della ripresa. (Dal 58esimo Politano 6 - Buoni guizzi, prima a destra, poi a sinistra. La sua corsa e la sua qualità palla al piede risultano importanti in un finale in cui la Fiorentina stava forzando per trovare il pareggio).

Nainggolan 6 - Sembra in fase crescente, dopo un inizio di stagione non semplicissimo. Corre e copre il campo in lungo e in largo, cerca i suoi soliti inserimenti anche se spesso risulta impreciso. Ma il suo agonismo è energia pura per la squadra.

Perisic 5,5 - Continua il periodo non felicissimo dell'attaccante croato, anche stasera quasi mai pericoloso in fase offensiva. Ma spesso si vede in difesa ad aiutare la squadra. (Dall'88esimo Gagliardini sv).

Icardi 7 - Un gol e un assist. Nel mezzo la solita gara fatta di momenti. Ma la sua presenza, decisiva, in entrambe le reti nerazzurre è abbastanza per giustificare il voto.