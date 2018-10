Le pagelle dell'Italia - Bernardeschi super, Immobile come Calimero

“Paqueta? Ancora con il Milan non abbiamo chiuso, preferiamo parlare quando le cose sono fatte”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Flamengo, Carlos Noval a proposito del trasferimento del centrocampista offensivo brasiliano al Milan. Beh, per chiudere manca poco... “Stiamo...

Chiesa 5,5 - Abbassa la testa e non la gioca quasi mai. Tranne quando deve tirare in porta e preferisce il passaggio, fuori misura, a Insigne.

Insigne 6 - Parte da centrale, alle volte si allarga per rientrare e calciare. Fare il centravanti però non è il suo mestiere (dal 78' Berardi s.v.).

Bernardeschi 7 - A parte il gol, quando accelera è difficile da rintuzzare. In continua crescita, quando esce all'Italia cade la catena (dal 57' Immobile 5 - Il peggiore, non fa una giocata giusta. Quasi da Calimero).

Barella 6,5 - Molto bene nel primo tempo, gioca con personalità e qualità in un centrocampo di piccoli (dal 78' Pellegrini s.v.).

Jorginho 6 - Tocca una miriade di palloni, poi è un po' solo quando non c'è più Verratti.

Biraghi 6 - Non spinge più di tanto, quasi una novità.

Chiellini 6,5 - Sempre molto solido quando gioca in uno contro uno.

Bonucci 6 - Non ha problemi particolari con Yaremchuk.

Florenzi 5 - I pericoli arrivano dalla sua fascia, lui non crossa pressoché mai. Sembra in ritardo di condizione (dal 84' Piccini s.v.).

Donnarumma 5,5 - Parte bene con due belle parate, poi sul gol è lievemente in ritardo, perde un pallone in mezzo all'area e rischia di combinare la frittata su punizione di Malinovskiy. Così così.

