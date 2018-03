Le pagelle dell'Italia U21 - Vido, che impatto. Parigini pimpante

Italia U21-Norvegia U21 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Meret 5,5 - Non impeccabile in occasione del gol di Bjordal. Prende gol praticamente da un cross sbagliato, calcola male la traiettoria. Si riscatta nel finale con una grande parata su Utkiv.

Dickmann 5,5 - Corre tanto, ma c'è qualche errore di tecnica individuale di troppo da parte dell'esterno del Novara. Primo tempo con buona corsa, poi sbaglia un po' troppo. Dall'89' Adjapong s.v.

Romagna 6,5 - Tante ottime chiusure, soprattutto nella fase iniziale del primo tempo, quella di maggior sofferenza per gli azzurrini. Poche sbavature nella sua prestazione.

Mancini 6 - Va sempre in marcatura preventiva, copre bene lo spazio. Meno talentuoso, forse, ma più diligente. E in difesa serve proprio questo.

Pezzella 6,5 - Ha tanta gamba in fase offensiva, ma soprattutto dimostra di avere più di un campionato di A alle spalle non sbagliando mai un movimento. Provvidenziale la chiusura su Bjordal nel primo tempo. Dal 57' Dimarco 6,5 - Un errore appena entrato in campo, subito spazzato via da tutti i minuti successivi. Porta sempre palla, combina con i compagni e favorisce sempre le finalizzazioni dei compagni. Uno con la sua gamba serve eccome a questa Nazionale.

Barella 6,5 - Esploso quest'anno a Cagliari, dimostra di aver raggiunto anche in testa uno status superiore. Sempre presente nell'azione, regala un paio di splendide giocate, con rifiniture e finalizzazione, oltre alla solita caparbietà in fase d'interdizione.

Mandragora 5,5 - Gioca davanti alla difesa, ma alle volte scompare dal campo. Ad inizio ripresa soprattutto è in difficoltà, ci si aspettava di più da un talento come lui.

Murgia 6 - Nel primo tempo tiene alto il ritmo, inserendosi spesso e volentieri in area. Spreca però un'occasione enorme. Dal 57' Valzania 6,5 - Entra con l'atteggiamento perfetto: caparbio, lotta su ogni pallone ed è così l'autore dell'assist, grazie ad un recupero palla, per il gol di Vido.

Verde 6,5 - Entra subito bene in partita, regalando un paio di giocate niente male. Funambolico sulla corsia destra, sfiora il gol con una bell'azione personale. Comincia poi male la ripresa ed Evani lo sostituisce. Dal 56' Edera 6 - Ha voglia di spaccare il mondo, si propone costantemente. L'impegno non manca.

Cerri 6 - Si muove tanto là davanti, facendo tanto lavoro per la squadra. Alla sua serata manca solo il gol, oggi è poco cinico. Dall'89' Palombi s.v.

Parigini 7 - E' il migliore in campo dell'Italia fin quando resta in campo. Pimpante, regala tante folate di talento puro, tante iniziative personali che creano il panico nella difesa avversaria. Sempre pericoloso, anche a lui manca solo la gioia della rete. Dal 64' Vido 7 - Che impatto sulla partita. Gli basta praticamente un minuto per incidere, trovando la rete con un tiro piazzato chirurgicamente. Sfiora la doppietta successivamente. Il pupillo di Evani ripaga il suo c.t.