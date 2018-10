Le pagelle dell'Ucraina - Pyatov, la papera infanga tutto. Zinchenko delude

© foto di www.imagephotoagency.it

Pyatov 5 - Il giudizio sulla sua prova non può prescindere dalla papera - perché di tale bisogna parlare e scrivere - che infanga la sua partita: devia malissimo un tiro non troppo pericoloso di Bernardeschi, forse diretto pure a lato e fuori dallo specchio, regalando così l'1-0 provvisorio all'Italia. Prima però tante parate di livello, tutte sfumate così, con un errore molto grave.

Karavaev 6 - Ha la solidità giusta per sfidare il tandem terzino-esterno dell'Italia. A volte riesce anche a farsi vedere anche in zona offensiva.

Burda 6 - Salva i suoi in un paio di circostanze grazie a chiusure coi temoi giusti. Uno svarione nella ripresa, quando si perde Insigne, ma nell'arco di una gara in cui ci si è dovuti quasi sempre difendere può starci.

Rakitskiy 5,5 - A volte spegne il cervello, si deconcentra e dimentica di seguire l'avversario. Altre invece è attento e anticipa le intenzioni degli avversari. In chiaroscuro. Dall'88' Krivtsov s.v.

Matvienko 6 - Controbatte spesso e volentieri i tentativi di cross degli esterni azzurri, dimostrando di stare sempre sul pezzo, con buona intensità per novanta minuti.

Sydorchuk 6,5 - E' l'uomo dell'equilibrio, a volte anche quello dal destro insidioso. Con buona intelligenza tattica fa entrambe le fasi e recupera tanti palloni. Dal 56' Stepanenko 6 - Si destreggia bene in mediana e si fa vedere anche nell'area dell'Italia.

Marlos 6 - I principali pericoli per l'Italia, nel corso del primo tempo, li porta tutti il brasiliano naturalizzato ucraino. Grande estro, e lo fa vedere quando s'accende. Dal 46' Tsygankov 6,5 - Pericoloso in un paio di occasione con conclusioni da fuori area, sulle quali Donnarumma è entrambe le volte attento.

Zinchenko 5 - Da lui ci si aspettava qualcosa in più, invece è evanescente, non nel cuore della manovra ucraina. Forse risente del ruolo diverso rispetto a quello che ricopre nel Manchester City, probabilmente non è abituato a giocare centrale.

Malinovskiy 7 - Il suo mancino crea qualche pericolo già nel primo tempo, ma poi è nella ripresa che il numero 8 si scatena. Prima il gol con il tiro al volo su sponda di Burda, poi la traversa con una cannonata da calcio di punizione. In mezzo anche un lavoro sporco sotto banco. E' il migliore.

Konoplyanka 6,5 - Vive di pochi lampi, ma sempre importanti, pericolosi per l'Italia. Combina anche con i compagni e, sopratutto, si sacrifica tantissimo in fase difensiva. Una cosa non da lui. Dal 73' Petryak s.v.

Yaremchuk 5,5 - E' il solo che resta in posizione avanzata e, siccome spesso l'Ucraina è schiacciata, risulta isolato, fuori dal gioco. Un'intera partita calciando una sola volta in porta. Dal 76' Kravets s.v. - Entra e si fa male subito. Dal 90' Butko s.v.