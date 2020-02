Le pagelle dell'Udinese - Che pasticcio in difesa! Per fortuna c'è De Paul

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brescia-Udinese 1-1 (81’ Bisoli, 92’ De Paul)

Musso 5,5 - Oggi a brillare è il suo avversario Joronen e non lui. Si divide le colpe con la difesa per il gol dell’1-0 del Brescia dopo essere rimasto a guardare per larghi tratti del match.

De Maio 6 - Regala ingenuamente a Bisoli l'assist per il vantaggio biancazzurro, ma si riscatta nel finale quando serve a De Paul l’assist per l’1-1 in mischia.

Troost-Ekong 5,5 - Inoperoso e attento per 45’, poi nella ripresa macchia anche lui la sua prova scontrandosi in area con De Maio prima del sigillo di Bisoli.

Nuytinck 6 - I palloni alti sono tutti i suoi, in area friulana e anche in quella bresciana. Niente da rimproverargli.

Stryger Larsen 6,5 - Buona spinta sulla corsia di destra, con invenzioni intelligenti (traversa di De Paul) e traversoni ben calibrati (colpo di testa di Okaka).

Fofana 6,5 - Un polpo in mezzo al campo, capace di arpionare tantissimi palloni e ripartire a gran velocità. Con mister Gotti è tornato a esprimersi a livelli altissimi.

Jajalo 6 - Preferito all’ultimo a Mandragora, il centrocampista ex Palermo offre una prova di sostanza nella zona nevralgica del campo. Già ammonito, esce anche per precauzione poco dopo l’intervallo (Dal 51’ Mandragora 6 - Porta più geometria e organizzazione di gioco in un secondo tempo più complicato per i suoi).

De Paul 7 - Detta i tempi di gioco dell’Udinese mettendo spesso i compagni in condizione di far male. Stanco di vedere un risultato poco equo, ci prova lui stesso all’ora di gioco trovando una sfortunata traversa e al 92’ firmando invece il meritatissimo pari.

Sema 6 - Un motorino sulla fascia sinistra: arriva sistematicamente sul fondo e crea spesso la superiorità numerica grazie alla sua velocità. Esce stanchissimo a un quarto d’ora dalla fine (Dal 78’ Zeegelaar s.v.).

Okaka 6,5 - Dialoga alla perfezione con Lasagna e cerca la gloria con un bel rasoterra in chiusura di primo tempo. Così come nella ripresa, quando impegna più volte Joronen pur senza riuscire a pungere. Mister Gotti, là davanti, non può fare a meno della sua forza fisica e del suo senso della posizione.

Lasagna 6 - Pronti-via e colpisce subito una traversa. In velocità fa sempre ciò che vuole, visto che ha un cambio passo nettamente superiore ai suoi avversari. Sfortunato (Dal 71’ Nestorovski 6 - Si muove molto nel finale e, anche se non lascia il segno, libera comunque gli spazi per i compagni alla ricerca del pareggio).