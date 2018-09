Le pagelle dell'Udinese - De Paul ancora a segno. Bene i due centrali

Udinese-Torino 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scuffet 6 - Non può nulla sull'invenzione di Meité, non viene mai impegnato per il resto del match.

Stryger Larsen 6 - Berenguer è molto aggressivo dalle sue parti. Il danese chiude come può e rischia pochissimo.

Troost-Ekong 6,5 - Una delle note più positive di questo inizio di stagione per i friulani. Il difensore ex Bursaspor gioca con grande tranquillità e annulla gli attaccanti ospiti.

Nuytinck 7 - Un gigante al centro della difesa, fondamentale anche in fase di impostazione. Dopo una stagione caratterizzata più da bassi che alti, il belga sta trovando una buona continuità di prestazioni.

Samir 5,5 - De Silvestri spinge soprattutto nel primo tempo e lo mette in difficoltà. In fase offensiva non si vede praticamente mai.

Behrami 6 - Solito schermo protettivo davanti alla difesa, cerca di limitare le incursioni e la fantasia di un cliente difficile come Soriano.

Mandragora 6 - Si occupa prevalentemente della fase difensiva, non disdegnando qualche sortita nell'area avversaria. (Dal 69' Machis 5,5 - Il suo ingresso non sortisce gli effetti sperati. Sbaglia in diverse circostanze).

Pussetto 6,5 - Buona prestazione per l'esterno argentino: schierato titolare, ripaga la fiducia di Velazquez con buoni spunti in velocità e l'assist per De Paul. (Dal 58' Teodorczyk 5,5 - Pochi palloni giocati per l'attaccante polacco, che non riesce a far valere la sua freschezza nel finale).

Fofana 6 - Gran lavoro tra le linee, bravo anche a dar fastidio a Baselli. Conferma le buone impressioni delle prime partite.

De Paul 7 - Terzo gol in quattro partite, l'attaccante argentino è sempre più leader della squadra friulana, che si affida a lui nei momenti di maggiore difficoltà.

Lasagna 5,5 - Ha una sola grande occasione, nella ripresa, ma non è lucido sotto porta. Per il resto poco servito dai compagni di squadra. (Dall'85' Barak s.v.).