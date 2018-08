Le pagelle dell'Udinese - Fofana straripante. Machis, qualità e sacrificio

Udinese-Sampdoria 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Scuffet 6 - Ordinaria amministrazione. Anche nel forcing finale della Sampdoria dove l'unico intervento è su Bereszynski.

Stryger Larsen 6 - Prende coraggio nella ripresa e duetta con Machis, nel finale i blucerchiati affondano spesso.

Nuytinck 7 - Senza fronzoli, quando non si distingue nell'anticipo usa le maniere forti. Necessario, quando il tuo avversario inizia a mostrarsi più fresco, a dir poco provvidenziale nel finale su Linetty.

Troost-Ekong 6.5 - Preciso, puntuale, tranquillo. Una serata quasi perfetta a parte il finale da brivido.

Samir 6.5 - La serata di grazia dei bianconeri gli permette spesso a volentieri di concedersi delle sortite in avanti. In pieno controllo della sua zona.

Mandragora 6.5 - Ordinato ed elegante, ricama gioco che è un piacere trovando compagni di squadra che parlano la sua stessa lingua.

Behrami 7 - Vince numerosi contrasti, dà ordine e sostanza al centrocampo, si immola su una conclusione a botta sicura di Saponara. Prestazione di alto livello. (dal 93' Opoku sv).

Fofana 7.5 - Schierato esterno offensivo nei primi minuti è una furia: serve l'assist decisivo per De Paul e quasi manda in gol pure Lasagna con una splendida verticalizzazione mal finalizzata dal compagno di squadra. E questo nel primo quarto d'ora. Poi è ovunque, sfruttando la sua agilità, potenza e illuminando la Dacia con numeri tecnici di grande livello.

Machis 7 - Vicinissimo alla prodezza nei primi minuti, oltre alle qualità tecniche e offensive dimostra spirito di sacrifico facendo quando necessario anche lavoro di copertura. Inesauribile, velocissimo, costringe i blucerchiati alle cattive maniere e al cartellino giallo. (dal 76' D'Alessandro sv).

De Paul 7 - Dopo il gol su rigore a Parma la prima rete stagtionale su azione. Ed è una delizia di tecnica con uno splendido tiro a giro. Poteva andare via in estate, svuotato anche delle motivazioni. L'Udinese ha resistito e finora ha ragione.

Lasagna 6 - Spreca nei primi venti minuti due facili occasioni da gol ma è una costante spina nel fianco dei difensori sampdoriani, oltre a offrire una prova generosa pressando alto. (dal 65' Teodorczyk 6 - Entra in un momento delicato della partita, quando è la Sampdoria a spingere. Ha la palla del 2-0 e la spreca anche se la giocata è notevole. Merita per la fiducia la sufficienza).