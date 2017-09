Le pagelle dell'Udinese - Jankto il migliore, male Angella

Roma-Udinese 3-1

© foto di Federico De Luca

Bizzarri 5,5 - Gara non facile la sua. Dei tre gol presi avrebbe potuto fare qualcosa di più soltanto sul secondo;

Larsen 6 - Sbaglia clamorosamente sul 3-0 della Roma, regalando il migliore degli assist a El Shaarawy. Nel secondo tempo rimedia all'errore andando prima vicino al gol del 3-1 per poi realizzarlo nei minuti di recupero.

Angella 4,5 - Si fa saltare troppo facilmente da Dzeko sul secondo gol giallorosso. È sempre in difficoltà e nel finale commette anche il fallo da rigore su Perotti.

Nuytinck 6 - Rispetto ai suoi compagni di reparto gioca una partita ordinata. È bravo nel secondo tempo ad andare un paio di volte vicino al gol: solo la traversa gli nega la gioia di una rete all'Olimpico.

Samir 5 - Nel primo tempo, da terzino destro, viene travolto dall'asse Perotti-Florenzi. Nella ripresa beneficia del cambio di modulo, dal 4-4-2 al 3-5-2, e si riprende.

De Paul 6 - È molto attivo. Viene spesso a giocare tra le linee ma manca di precisione negli ultimi 20 metri. Dimostra di avere voglia di fare e qualità per migliorare (dal 70' Bajic 6 - Entra e va vicino al gol. Per sua sfortuna trova l'opposizione, quasi miracolosa, di Alisson)

Behrami 5,5 - Fisicamente è indietro ma mette in campo tutta la sua esperienza. In fase di costruzione vengono fuori i suoi limiti.

Baràk 5 - Soffre l'inferiorità numerica a centrocampo. Non entra mai nel vivo del gioco e e Delneri è costretto alla sostituzione (dal 70' Fofanà 5 - Lontano parente rispetto a quello dell'anno scorso. Sia dal punto di vista tecnico, che per atteggiamento)

Jankto 6,5 - Il migliore dei suoi. Per voglia e qualità delle giocate. Dopo neanche un minuto spaventa la Roma con un diagonale sinistro e nel resto del match crea sempre diversi pericoli.

Maxi Lopez 5 - Tocca pochissimi palloni e non riesce a concretizzare l'unica grande occasione a sua disposizione.

Lasagna 5,5 - Lotta e si muove molto. L’atteggiamento difensivo e troppo passivo della squadra non lo aiuta a rendere meglio (dal 45’ Pezzella 6,5 - Entra già sul 3-0, in un momento delicato e complicato per i suoi. Nonostante ciò mette costantemente in difficoltà Florenzi e ripiega con attenzione in difesa.)

All.: Delneri 5 - La sua squadra sembra scarica mentalmente e fisicamente. È troppo fragile a livello difensivo e non ha quasi mai il coraggio di alzare il baricentro per fare male alla Roma. Dopo un primo tempo da dimenticare, l'Udinese migliora nella ripresa. Sarà per il cambio di modulo?